Németország és Nagy-Britannia védelmi minisztere is visszautasította az amerikai védelmi minisztérium bírálatát, ami szerint az Oroszország területén végrehajtott ukrán mélységi csapások hatástalanok, sőt az oroszok háborús elszántságát erősíthetik – írja a Reuters.

Elbridge Colby, a Pentagon védelempolitikáért felelős államtitkára a NATO brüsszeli központjában, az Ukrajnát támogató országok úgynevezett Ramstein-csoportjának keddi ülésén bírálta az orosz olajipari létesítmények és kereskedelmi raktárak elleni ukrán támadásokat.

„Miközben a nyilvános viták középpontjában azok a látványos mélységi csapások állnak, amik célja, hogy szenvedést okozzanak az orosz lakosságnak, értékelésünk szerint ezek a támadások nem bizonyultak hatékonynak a háború lezárásának előmozdításában, és ahhoz sem járulnak hozzá, hogy megfékezzék az orosz előrenyomulást a frontvonalon”

– mondta Colby.

Elbridge Colby, a Pentagon védelempolitikáért felelős államtitkára. Fotó: NICOLAS TUCAT/AFP

Az amerikai államtitkár külön kiemelte a Wildberries, az Amazon orosz megfelelőjének számító internetes kereskedelmi vállalat raktárai elleni támadásokat. Szerinte az ilyen polgári létesítmények elleni csapások

„valószínűleg inkább megerősítették az orosz közvélemény elszántságát és a Kreml hajlandóságát a háború eszkalálására”.

Colby ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem akarja megkötni az ukrán hadsereg kezét. Szerinte az Egyesült Államok támogatásának elsősorban arra kell irányulnia, hogy az ukrán erők megtartsák a frontvonalakat, és ahol lehetséges, visszafoglaljanak területeket. Pozitívan értékelte azokat a közepes hatótávolságú ukrán dróntámadásokat, amik az orosz utánpótlási útvonalakat célozzák.

Boris Pistorius német védelmi miniszter azonban „meglehetősen ostoba dolognak” nevezte a stratégiai katonai célpontok és katonai célokra használt létesítmények elleni oroszországi ukrán csapások bírálatát.

Boris Pistorius német védelmi miniszter. Fotó: DURSUN AYDEMIR/Anadolu via AFP

„Ezek bírálata helyett inkább azokról a terrorisztikus támadásokról kellene beszélnünk, amik éjjel-nappal Ukrajna energia-, víz- és fűtési infrastruktúráját érik. Ez a terrorizmus egy formája”

– mondta Pistorius. Wes Streeting brit védelmi miniszter a Reuters szerint szintén az ukrán csapások mellett érvelt. Szerinte ezek „hozzájárultak Putyin háborús gépezetének meggyengítéséhez, időt nyertek és életeket mentettek meg”.

Jevhenyij Hmara ukrán védelmi miniszter a brüsszeli tanácskozáson arról beszélt, hogy az ukrán mélységi csapások az október óta végrehajtott orosz támadássorozatra adott válaszlépések.

„Azt szeretném, ha az Oroszországi Föderáció egyértelmű üzenetet kapna: minden egyes, a területünk ellen végrehajtott csapásra kétszer-háromszor akkora erővel fogunk válaszolni. Jogunk van megvédeni magunkat”

– jelentette ki. Az ukrán miniszter azt is közölte, hogy az ukrán hadsereg jövőre több mint háromszorosára tervezi növelni a nagy hatótávolságú csapásmérő képességeit.

Mark Rutte NATO-főtitkár (balra), Wes Streeting brit védelmi miniszter (balról a második), Boris Pistorius német védelmi miniszter (jobbról a második) és Jevhenyij Hmara ukrán védelmi miniszter (jobbra) közös sajtótájékoztatót tart. Fotó: DURSUN AYDEMIR/Anadolu via AFP

Hmara külön megemlítette a Krími híd elleni támadást. Mint arról a 444-en is írtunk, kedd reggeltől kezdve egyre több olyan videó került fel a netre, ukrán újságok és politikusok oldalaira, ami a szimbolikus és logisztikai jelentőségű híd jelentős pusztulását mutatja. Volodomir Zelenszkij később megerősítette a világ legjobban védett hídja ellen intézett csapások sikerességét, és köszönetet mondott a titkosszolgálatnak, a hadseregnek és a harcosoknak „az infrastruktúránk elleni orosz támadásokra adott válaszként végrehajtott, példátlan műveletért”.

A híd lezárása azt jelenti, hogy a Krímről érkező forgalom csak Ukrajna megszállt déli sávján keresztül tudja elhagyni a félszigetet, ahol az ukrán drónok könnyen elérik őket. Úgy tűnik a képek alapján, hogy a törmelék elzárta a híd alatt húzódó fő hajózható útvonalat is. Ráadásul az ukrán fegyveres erők megakadályozhatják a helyreállítási munkálatok elvégzését.