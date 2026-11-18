Megkezdődött Vlagyimir Putyin orosz és Hszi Csin-ping kínai elnök találkozója a dél-kínai Sencsenben, ahol az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) csúcstalálkozóját rendezik – írja a BBC.

„Régi barátom, jelképes jelentősége van annak, hogy ez már az 50. személyes találkozónk”

– mondta a kínai elnök Putyinnak, hozzátéve, hogy az orosz–kínai kapcsolatok „nagyobb stabilitást és kiszámíthatóságot hoznak a zűrzavaros, kaotikus világba”. A lap szerint a két vezető várhatóan az ukrajnai háborúról, az orosz–kínai gazdasági és energetikai együttműködésről, valamint az Egyesült Államokhoz fűződő kapcsolataikról is egyeztet.

Fotó: VYACHESLAV PROKOFYEV/AFP

Putyin a találkozón az orosz–kínai külpolitikai együttműködés stabilitását hangsúlyozta.

„A kihívásokkal teli geopolitikai környezetben konstruktív módon járulunk hozzá egy igazságosabb, többpólusú világrend kialakításához”

– mondta az orosz állami média beszámolója szerint.

A szerdai kétoldalú tárgyalást csütörtökön példátlan háromoldalú csúcstalálkozó követi, amin Donald Trump amerikai elnök is részt vesz.

Ez lesz az első alkalom, hogy a három nagyhatalom vezetője egyszerre ül tárgyalóasztalhoz.

A Wall Street Journal értesülései szerint a találkozót Putyin kezdeményezte, elsősorban azért, hogy tárgyalások útján próbáljon véget vetni az Ukrajna elleni háborúnak. Timothy Ash, a Chatham House Oroszországgal és Eurázsiával foglalkozó szakértője szerint Putyin azt szeretné elérni, hogy a csúcstalálkozó az 1945-ös jaltai konferencia megismétlésének tűnjön. Akkor Franklin D. Roosevelt amerikai elnök, Winston Churchill brit miniszterelnök és Joszif Sztálin szovjet vezető tárgyalt a náci Németország legyőzéséről és a háború utáni világrendről. Ash szerint Putyin abban reménykedik, hogy

„Hszi és Trump vele együtt, Ukrajna és Európa kizárásával dönt majd Ukrajna sorsáról”.

Fotó: VYACHESLAV PROKOFYEV/AFP

Ash is azt mondta, hogy a háromoldalú találkozó már önmagában is diplomáciai siker lehet az orosz elnök számára. A találkozó miatt az ukránok korántsem nyugodtak, Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter a hét elején a Guardian tudósítása szerint azt mondta, hogy „az amerikai, a kínai és az orosz elnök háromoldalú találkozója csak arra bátorítaná Putyint, hogy folytassa a háborút”. Peking közlése szerint a három vezető a „világbéke megőrzéséről” tárgyal majd, amerikai tisztviselők szerint azonban Trump várhatóan nem hozza szóba Oroszország Ukrajna elleni háborúját.

Putyin szerdán, az APEC üzleti csúcstalálkozóján tartott beszédében azt állította, hogy a nyugati szankciók kudarcot vallottak, Oroszország pedig „méltósággal” vészelte át őket. Szerinte a világgazdaság széttöredezése és a katonai-politikai kockázatok növekedése közepette

„egységre van szükség a megosztottság helyett, egyenlőségre a hegemónia helyett, partnerségre az elszigetelődés helyett, valamint párbeszédre az ultimátumok helyett”.

Trump szerdán a Fülöp-szigetekről érkezik Kínába, ahol többek között Narendra Modi indiai, Anthony Albanese ausztrál és Takaicsi Szanae japán miniszterelnökkel találkozott.