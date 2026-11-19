A „parlamenti munka demokratikusabbá és átláthatóbbá”, és „a viták koncentráltabbá tétele”, illetve „az elmúlt 16 év túlzó és önkényes bírságai helyett a képviselői számonkérhetőség következetesebb érvényesítése” érdekében nyújtott be javaslatcsomagot a Tisza-frakció, amelyben az országgyűlési törvényt és a házszabályt is átírnák.
Ahogy azt az elmúlt 16 évben megszokhattuk: ez a két javaslat is az éjszaka közepén, 23 óra 10 perckor és 23 óra 11 perckor lett benyújtva, közvetlenül 21 másik, a kormány által az Országgyűlés elő terjesztett javaslat után. Ami persze nem jelenti azt, hogy senkinek nem szúrtak szemet, mindenesetre vicces, hogy még mindig éjszakánként gondolják úgy a képviselők, hogy hoppsza, no, nyújtsunk csak be ezt-azt, oszt' majd csak lesz valami belőle.
Na, de mivel tenné demokratikusabbá és átláthatóbbá a parlamenti munkát a Tisza? Többek közt azzal, hogy
Elég vegyes a kép, de azért lejt a pálya. A házszabály és az országgyűlési törvény módosítására tett javaslatok ugyanis többségében olyan intézkedéseket tartalmaznak, amik az ellenzékre nézve kedvezőtlenek.
És bár persze lehet kárörömködni, hogy a Fidesz most az kapja vissza, amit Kövér László idején még boldogan szemléltek: elveszik tőlük a szót, elnémítják őket, kevesebb idejük lesz hülyeségeket beszélni. A másik oldalról nézve viszont: a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk frakciói mögött, gondoljunk erről bármit, választói akarat van.
Márpedig ha a képviselők egy részét korlátozzák, akkor az a választók korlátozása is. Ami pedig - talán ezt nem kell különösebben magyarázni - nem túl demokratikus.
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A házelnök Gyurcsányt felszólította, hogy üljön le, és kérte, hogy valaki hozzon neki egy pohár vizet.
Megsértődtek.
„Egy jogállamban ezzel nyilván lehetne jogi útra terelni az ügyet, de mi nem élünk jogállamban” – mondta erre a Jobbik elnök-frakcióvezetője.
Az LMP parlamenti képviselőcsoportja és a Párbeszéd-frakció vezetője egész éjjel felszólalásokkal tartották életben a vitát, ami azóta is tart.