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A „parlamenti munka demokratikusabbá és átláthatóbbá”, és „a viták koncentráltabbá tétele”, illetve „az elmúlt 16 év túlzó és önkényes bírságai helyett a képviselői számonkérhetőség következetesebb érvényesítése” érdekében nyújtott be javaslatcsomagot a Tisza-frakció, amelyben az országgyűlési törvényt és a házszabályt is átírnák.

Ahogy azt az elmúlt 16 évben megszokhattuk: ez a két javaslat is az éjszaka közepén, 23 óra 10 perckor és 23 óra 11 perckor lett benyújtva, közvetlenül 21 másik, a kormány által az Országgyűlés elő terjesztett javaslat után. Ami persze nem jelenti azt, hogy senkinek nem szúrtak szemet, mindenesetre vicces, hogy még mindig éjszakánként gondolják úgy a képviselők, hogy hoppsza, no, nyújtsunk csak be ezt-azt, oszt' majd csak lesz valami belőle.

Na, de mivel tenné demokratikusabbá és átláthatóbbá a parlamenti munkát a Tisza? Többek közt azzal, hogy

Rövidítenék a parlamenti vitákat : az előterjesztők nyitóbeszéde például az eddigi 30 helyett csak 20 perc, a zárszó 30 helyett csak 15 perc lesz, de rövidülhet a nem vezérszónoki képviselői hozzászólások felszólalási időtartama is, és például az időkeretes általános vitákat a jövőben egyetlen ülésnap alatt kell lebonyolítani, így nem nyúlhatnak át több napon vagy éjszakán keresztül.

: az előterjesztők nyitóbeszéde például az eddigi 30 helyett csak 20 perc, a zárszó 30 helyett csak 15 perc lesz, de is, és például az időkeretes általános vitákat a jövőben kell lebonyolítani, így nem nyúlhatnak át több napon vagy éjszakán keresztül. Szigorodnak a személyes érintettség szabályai , azaz egy képviselő a korábbi 2 helyett csak 1 percet kapna ilyen felszólalásra, azt is jobban körülírnák, mi számít személyes érintettségnek,

, azaz egy képviselő a korábbi 2 helyett csak 1 percet kapna ilyen felszólalásra, azt is jobban körülírnák, mi számít személyes érintettségnek, ráadásul ha egy ülésen egy frakció 3 tagja is megszegi a személyes érintettség szabályát, az egész frakciót eltiltják 1 hónapra ettől a jogtól.

ettől a jogtól. A napirend előtti felszólalások számának csökkentése : az ülések hetében mindössze egy, napirendben megállapított ülésnapon lesz erre lehetőség,

: az ülések hetében mindössze egy, napirendben megállapított ülésnapon lesz erre lehetőség, ám a korlátozás nem vonatkozik a miniszterelnökre, a kormány tagjaira és a köztársasági elnökre , akik továbbra is minden ülésnap elején felszólalhatnak.

, akik továbbra is minden ülésnap elején felszólalhatnak. Sőt, a miniszterelnök ezután nem csak halaszthatatlan és rendkívüli ügyekben kérhet napirend előtt szót, hanem bármilyen országos jelentőségű ügyben , „ha az ügy körülményei ezt lehetővé teszik”, és legkésőbb az ülés megnyitása előtt egy órával jelzi ezt a házelnöknek.

, „ha az ügy körülményei ezt lehetővé teszik”, és legkésőbb az ülés megnyitása előtt egy órával jelzi ezt a házelnöknek. Megszüntetik a házelnök lehetőségét, hogy drasztikus, sok millió forintos fegyelmi büntetéseket szabjon ki azzal, hogy a tiszteletdíj-csökkentés kötelező alsó határait eltörlik és mérséklik a felső határokat , illetve csak ismételt jogsértés esetére teszik lehetővé azok megemelését.

, illetve csak ismételt jogsértés esetére teszik lehetővé azok megemelését. A magyar EP-képviselők eztán nem szólalhatnak fel a plenáris üléseken, uniós vitákban, és bizottsági üléseken.

a plenáris üléseken, uniós vitákban, és bizottsági üléseken. A Mentelmi Bizottságban ezután is paritásos alapon osztják a helyeket, viszont a jövőben minden frakció kap széket (jelenleg a Mi Hazánk nem ül a bizottságban).

Elég vegyes a kép, de azért lejt a pálya. A házszabály és az országgyűlési törvény módosítására tett javaslatok ugyanis többségében olyan intézkedéseket tartalmaznak, amik az ellenzékre nézve kedvezőtlenek.

És bár persze lehet kárörömködni, hogy a Fidesz most az kapja vissza, amit Kövér László idején még boldogan szemléltek: elveszik tőlük a szót, elnémítják őket, kevesebb idejük lesz hülyeségeket beszélni. A másik oldalról nézve viszont: a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk frakciói mögött, gondoljunk erről bármit, választói akarat van.

Márpedig ha a képviselők egy részét korlátozzák, akkor az a választók korlátozása is. Ami pedig - talán ezt nem kell különösebben magyarázni - nem túl demokratikus.