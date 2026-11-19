Az alig fél éve alakult Vajdasági Magyar Újrakezdés három különböző hatósághoz fordult a vajdasági magyar közösség tagjainak megbélyegzése, a választópolgárok személyes adatainak kezelése és a politikai célú mozgósítás körülményei miatt.
A szervezet szerint súlyos kérdéseket vetett fel a választási kampányban alkalmazott módszerekkel kapcsolatban a Fremond Árpádnak, a Magyar Nemzeti Tanács elnökének tulajdonított hangfelvétel. A felvételen elhangzottak szerint Fremond a Vajdasági Magyar Szövetség aktivistáinak beszél arról, hogyan intézzék az április 12-i magyarországi országgyűlési választás vajdasági levélszavazatait.
A közel egyórás felvétel soha nem látott részletességgel mutatja meg, hogy a Fidesz-kormány hogyan használta a határon túli magyar pártokat és intézményeket saját szavazatainak maximalizálására. Az elhangzottak több ponton választási csalás gyanúját is felvetik, és mivel az eseményen a szabadkai magyar konzul is jelen volt, az Orbán Anita vezette Külügyminisztérium azonnali vizsgálatot indított az ügyben. A felvétel alapján az is felmerült, hogy kettős szerb–magyar állampolgárok személyes adatai kerülhettek aktivisták birtokába.
Fremond Árpád egy sor vajdasági településen tarthatott márciusban hasonló eligazítást az aktivisták előtt. A hangfelvételen is szó van arról, hogy összesen 800 aktivistával dolgoztak az áprilisi magyar választásokra készülve a Vajdaságban, és az is kiderül, hogy az aktivisták fejenként száz eurót kapnak, ha begyűjtenek száz kitöltött szavazólapot.
Az elnök távozását követelik, a magyar külügy vizsgálódik, de a VMSZ a botrány ellenére is megtartotta a hatalmát a Vajdaságban. „Volt olyan aktivista, aki mondta, hogy a felesége elhunyt, de ő azért szavazni fog. Minket ez nem érdekel.”