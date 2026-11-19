Az alig fél éve alakult Vajdasági Magyar Újrakezdés három különböző hatósághoz fordult a vajdasági magyar közösség tagjainak megbélyegzése, a választópolgárok személyes adatainak kezelése és a politikai célú mozgósítás körülményei miatt.

A szervezet szerint súlyos kérdéseket vetett fel a választási kampányban alkalmazott módszerekkel kapcsolatban a Fremond Árpádnak, a Magyar Nemzeti Tanács elnökének tulajdonított hangfelvétel. A felvételen elhangzottak szerint Fremond a Vajdasági Magyar Szövetség aktivistáinak beszél arról, hogyan intézzék az április 12-i magyarországi országgyűlési választás vajdasági levélszavazatait.

Fremond Árpád MNT-elnök kézfogása a VMSZ-elnök Pásztor Bálinttal.

A közel egyórás felvétel soha nem látott részletességgel mutatja meg, hogy a Fidesz-kormány hogyan használta a határon túli magyar pártokat és intézményeket saját szavazatainak maximalizálására. Az elhangzottak több ponton választási csalás gyanúját is felvetik, és mivel az eseményen a szabadkai magyar konzul is jelen volt, az Orbán Anita vezette Külügyminisztérium azonnali vizsgálatot indított az ügyben. A felvétel alapján az is felmerült, hogy kettős szerb–magyar állampolgárok személyes adatai kerülhettek aktivisták birtokába.

A Vajdasági Magyar Újrakezdés az Újvidéki Felsőfokú Ügyészség Korrupció Elleni Különleges Osztályán büntetőfeljelentést tett ismeretlen felelős személyek ellen. A szervezet a hangfelvételen elhangzottak, a személyes adatok kezelésének és az esetleges hivatali visszaéléseknek a kivizsgálását, valamint a felelősség megállapítását kérte.

A Szerb Köztársaság Korrupciómegelőzési Ügynökségéhez benyújtott beadványában a szervezet azt kérte, hogy vizsgálják meg a tevékenység finanszírozásának körülményeit, különös tekintettel arra, hogy felhasználtak-e közpénzeket vagy intézményi erőforrásokat politikai célokra.

Emellett a Közérdekű Információkhoz Való Hozzáférésért és a Személyes Adatok Védelméért Felelős Biztoshoz is beadvánnyal fordultak. Azt kérte, vizsgálják ki, honnan származtak a kettős állampolgárok személyes adatai, ki és milyen jogalapon adta át azokat, illetve milyen célra használták fel.

Fremond Árpád egy sor vajdasági településen tarthatott márciusban hasonló eligazítást az aktivisták előtt. A hangfelvételen is szó van arról, hogy összesen 800 aktivistával dolgoztak az áprilisi magyar választásokra készülve a Vajdaságban, és az is kiderül, hogy az aktivisták fejenként száz eurót kapnak, ha begyűjtenek száz kitöltött szavazólapot.