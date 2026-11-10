Pártaktivisták álruhában, halott szavazók, Vučić segítsége: a vajdasági hangfelvétel azt mutatja meg, hogyan szervezték meg a határon túli levélszavazást a Fidesz érdekében

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Meggyengült, de talpon maradt a Vajdaságban Vučić és Orbán Viktor szövetségese, a szerb választáson is sokat veszítő VMSZ. A vasárnapi Magyar Nemzeti Tanács (MNT) választáson a Vajdasági Magyar Szövetség hosszú idő után először kapott valódi kihívót. A Vajdasági Magyar Újrakezdés nevű új szervezet alig fél éve alakult, ehhez képest a mostani választáson résztvevő magyarok közel harminc százaléka rájuk, illetve a VMSZ ellenében szavazott. A VMSZ ezzel elvesztette a monopolhelyzetét, de a hatalmát így is megőrizte, 70 százalék még mindig őket választotta.

A VMSZ győzelmét azonban beárnyékolta, hogy néhány nappal az MNT-választás előtt kijött egy leleplező hangfelvétel, melyen közmegítélés szerint Fremond Árpád, az MNT VMSZ-esként megválasztott elnöke hallható, amint VMSZ-aktivistáknak beszél arról, hogy hogyan intézzék az április 12-i magyarországi országgyűlési választás vajdasági levélszavazatait.

A közel egyórás felvétel soha nem látott részletességgel mutatja meg, hogy a Fidesz-kormány hogyan használta a határon túli magyar pártokat és intézményeket saját szavazatainak maximalizálására. Az elhangzottak több ponton választási csalás gyanúját is felvetik, és mivel az eseményen a szabadkai magyar konzul is jelen volt, az Orbán Anita vezette Külügyminisztérium azonnali vizsgálatot indított az ügyben.

Az eligazító a felvételen jelen nem lévő rokonok, sőt, halottak nevében való szavazásról is beszél, azt mondja, ezeket nem kell megakadályozniuk, csak az a fontos, hogy az aktivista ebben ne vegyen részt utólag beazonosítható módon.

Fremond Árpád, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke Fotó: Facebook / Fremond Árpád

„Az aktivistának a telefonjában senki külföldről semmilyen lakcímkártyát ne küldjön. Ha Maris néninek az unokák elküldték az ő telefonjára azalatt, és kéri azt, hogy segítsük kitölteni neki ezt az űrlapot, akkor segíthetünk. Aláírni semmit nem írunk alá, szavazólapon semmit nem x-elünk, nem csinálunk” – hangzik el, vagyis az aktivisták eszerint asszisztálhatnak ahhoz, hogy például egy külföldön élő családtag nevében szavazzon valaki, ezt nemhogy megakadályozniuk nem kell, de még ilyenkor is segíthetnek a nyilvánvaló csalásban, a lényeg, hogy az idegenben élők ne az aktivista telefonjára küldjék a lakcímkártyájuk fotóját.

„Minket ez nem érdekel. (…) Nem tudom én, kinek a telefonjára küldjék el, és oldják meg. Ez nem probléma.”