Pártaktivisták álruhában, halott szavazók, Vučić segítsége: a vajdasági hangfelvétel azt mutatja meg, hogyan szervezték meg a határon túli levélszavazást a Fidesz érdekében

külföld

Ajándékozás

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Meggyengült, de talpon maradt a Vajdaságban Vučić és Orbán Viktor szövetségese, a szerb választáson is sokat veszítő VMSZ. A vasárnapi Magyar Nemzeti Tanács (MNT) választáson a Vajdasági Magyar Szövetség hosszú idő után először kapott valódi kihívót. A Vajdasági Magyar Újrakezdés nevű új szervezet alig fél éve alakult, ehhez képest a mostani választáson résztvevő magyarok közel harminc százaléka rájuk, illetve a VMSZ ellenében szavazott. A VMSZ ezzel elvesztette a monopolhelyzetét, de a hatalmát így is megőrizte, 70 százalék még mindig őket választotta.

A VMSZ győzelmét azonban beárnyékolta, hogy néhány nappal az MNT-választás előtt kijött egy leleplező hangfelvétel, melyen közmegítélés szerint Fremond Árpád, az MNT VMSZ-esként megválasztott elnöke hallható, amint VMSZ-aktivistáknak beszél arról, hogy hogyan intézzék az április 12-i magyarországi országgyűlési választás vajdasági levélszavazatait.

A közel egyórás felvétel soha nem látott részletességgel mutatja meg, hogy a Fidesz-kormány hogyan használta a határon túli magyar pártokat és intézményeket saját szavazatainak maximalizálására. Az elhangzottak több ponton választási csalás gyanúját is felvetik, és mivel az eseményen a szabadkai magyar konzul is jelen volt, az Orbán Anita vezette Külügyminisztérium azonnali vizsgálatot indított az ügyben.

Az eligazító a felvételen jelen nem lévő rokonok, sőt, halottak nevében való szavazásról is beszél, azt mondja, ezeket nem kell megakadályozniuk, csak az a fontos, hogy az aktivista ebben ne vegyen részt utólag beazonosítható módon.

Fremond Árpád, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke
Fotó: Facebook / Fremond Árpád

„Az aktivistának a telefonjában senki külföldről semmilyen lakcímkártyát ne küldjön. Ha Maris néninek az unokák elküldték az ő telefonjára azalatt, és kéri azt, hogy segítsük kitölteni neki ezt az űrlapot, akkor segíthetünk. Aláírni semmit nem írunk alá, szavazólapon semmit nem x-elünk, nem csinálunk” – hangzik el, vagyis az aktivisták eszerint asszisztálhatnak ahhoz, hogy például egy külföldön élő családtag nevében szavazzon valaki, ezt nemhogy megakadályozniuk nem kell, de még ilyenkor is segíthetnek a nyilvánvaló csalásban, a lényeg, hogy az idegenben élők ne az aktivista telefonjára küldjék a lakcímkártyájuk fotóját.

„Minket ez nem érdekel. (…) Nem tudom én, kinek a telefonjára küldjék el, és oldják meg. Ez nem probléma.”

Fizess elő 3 hónapra
most csak 444 Ft-ért!

Ezt a cikket is elolvashatod, de rengeteg újdonság is vár rád a következő hónapokban előfizetőként.

Már előfizetőnk vagy?
Jelentkezz be!
külföld nemzetpolitika vajdasági magyar szövetség szabadka szabadkai főkonzulátus levélszavazás Vajdasági Magyar Újrakezdés vajdaság újvidék Fremond Árpád határon túli szavazók orbán viktor Simon Ervin szerbia Magyar Nemzeti Tanács
Kapcsolódó cikkek

Közleményben tiltakozik a szabadkai magyar zászlóégetés ellen a Vajdasági Magyar Újrakezdés

A párt szerint a rongálást nem szerb nemzetiségű tanulók követték el.

Jelinek Anna
POLITIKA

Idén is fideszes aktivisták kézbesítik a magyarországi szavazási leveleket a Vajdaságban

A vajdasági Szabad Magyar Szó két éve márciusban cikksorozatban tárta fel, hogy olvasóik szerint a vállaltan fideszes kötődésű Vajdasági Magyar Szövetség aktivistái gyűjtik be a magyarországi levélszavazatokat. „Nálunk ez úgy működött, hogy hozták a szavazópapírt, és akkor aki hozta, az ki is töltötte nekünk” - nyilatkozta nekünk akkor egy helyi szavazó.

Solti Hanna
választás

„Szeretne a Fideszre szavazni?” – így megy a levélszavazatok kézbesítése a Vajdaságban

A levélszavazatok 2022-ben 93,98 százalékban a Fideszt támogatták.

Tóth-Szenesi Attila
POLITIKA

Nyolc év alatt 7 milliárd közpénzt tolt bele a Fidesz-kormány a vajdasági sajtóba

Hogy a Fidesz üzeneteit közvetítsék a külhoni magyaroknak.

Fődi Kitti
POLITIKA

Orbán és Vučić után a vajdasági magyar politika urai is megbukhatnak

A VMSZ azzal riogatott, hogy nélkülük vége a vajdasági magyarságnak, a magyarok nagy része mégis inkább az egyetemistákat választotta. Most a saját hatalmukért küzdenek, és már az új kihívójuk is megjelent.

Kolozsi Ádám
külföld

Egy demokratikus választás nem így néz ki

A Fidesz magának rajzolta meg a pályát, állam és párt összefonódva kampányol, a közszolgálati tájékoztatás közvetlen politikai irányítás alatt áll. Szó sincs itt tisztességes versenyről.

plankog
POLITIKA

Három hónappal a választások után elárulta a szerb posta, hogy ki gyűjtötte be a vajdasági levélszavazatokat

Egy Fidesz-közeli szervezet, nahát.

Boros Juli
POLITIKA