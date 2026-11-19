Havasi Bertalan „a Volt Miniszterelnök Titkárságának szóvivője” titulussal adott ki közleményt a 444 Orbán Viktor utazásairól szóló cikksorozatára reagálva. Sorozatunkban eddig írtunk arról, hogy kipereltük Orbán 2015 novembere és 2025 novembere közti utazásainak részleteit, arról, hogy hogyan finanszírozták közpénzből a volt miniszterelnök meccsnézős hobbiját, és beszámoltunk az indokolatlan méretű delegációk homározós fényűzéséről is.
A közérdekű adatigénylésekkel megszerzett információkból írt cikksorozat nem nyerte el Havasi tetszését, aki közleményében egyebek mellett azt írta:
„A valóság az, hogy a nemzeti kormány időszakában minden kormányfői utazás célszerű és jogszerű keretek között, világos szabályok alapján, a nemzetközi sztenderdeknek megfelelően zajlott.
A miniszterelnök európai kollégáival azonos szintű utazási és szállásmegoldásokat vett igénybe. Magánprogramjai sosem keveredtek az állami programokkal. A sportrendezvényeken való magyar állami vezetői részvételről és reprezentációról egy országgyűlési határozat rendelkezett. Orbán Viktor külföldi utazásai során napidíjat egyetlen egyszer sem vett fel.”
Ha a volt miniszterelnök magángéppel ment, azt is az állam fizette, máskor pedig összekötötte a kellemest a hasznossal: pont a vb-döntő napjára időzített egy találkát Putyinnal.
Pártpolitika, meccs, családi dolce vita – az egykor nagy hatalmú miniszterelnök szabadidős programjai állami kiküldetések idején.
327 repülős út, 4,8 milliárd forint közpénz. Luxusszállodák, többmilliós éttermi számlák és rejtélyes utazások. A Külgazdasági és Külügyminisztériumtól kiperelt adatokból az is kiderül, mennyibe kerültek a volt miniszterelnök olyan útjai, amiknek a céljáról vagy részleteiről korábban alig lehetett tudni.