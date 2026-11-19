Havasi Bertalan „a Volt Miniszterelnök Titkárságának szóvivője” titulussal adott ki közleményt a 444 Orbán Viktor utazásairól szóló cikksorozatára reagálva. Sorozatunkban eddig írtunk arról, hogy kipereltük Orbán 2015 novembere és 2025 novembere közti utazásainak részleteit, arról, hogy hogyan finanszírozták közpénzből a volt miniszterelnök meccsnézős hobbiját, és beszámoltunk az indokolatlan méretű delegációk homározós fényűzéséről is.

Havasi Bertalan májusban a Karmelita kolostor tetején, miközben Magyar Péter éppen bejárást tart az épületben az újságíróknak Fotó: Németh Dániel/444

A közérdekű adatigénylésekkel megszerzett információkból írt cikksorozat nem nyerte el Havasi tetszését, aki közleményében egyebek mellett azt írta: