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Kipereltük Orbán Viktor elmúlt tíz éves utazásainak részleteit.

Kiszámoltuk, mennyi pénz ment el meccsnézésre.

Ebben a cikkben arról írunk, hogyan használta privát és politikai célokra hivatalos útjait Orbán Viktor.

És mellette megmutatjuk, milyen fényűzésben zajlott mindez: indokolatlan méretű delegációk utazgatták körbe a világot és dőzsöltek a legdrágább párizsi, zürichi, római és dubaji hotelekben.

Cikksorozatunk harmadik része.

2023. január 2-án hétfőn Orbán Viktor Rómába utazott, hogy másnap lerója kegyeletét XVI. Benedek pápa ravatalánál. Az olasz utazást összekötötte egy szlovéniai látogatással: január 4-én már Janez Jansa egykori szlovén kormányfővel volt leszervezett találkozója a Kamniki-Alpokban.

A miniszterelnöki részvétnyilvánítás ugyan protokoll szerint, de nem meghívás alapján, hanem saját szándékából történt. A pápa január 5-án esedékes temetésére Orbánt nem, csak Novák Katalin köztársasági elnököt és Semjén Zsoltot hívták meg. Orbán Jansával való találkozása végképp nem számított hivatalosnak, mivel szlovén barátja már nem volt hatalmon. A Dnevnik szlovén lap is „gondosan titkolt magánlátogatásról” írt az ötcsillagos Vila Planinka butikhotelben.

Orbánt – miután lerótta kegyeletét a ravatalnál – a közeli Roma Ostiában fényképezte le a La Repubblica fotósa egy diplomaták által kedvelt tengerparti étteremben, a La Bussolában, ahol feleségével közösen nyers halat, emeletes tengeri bőségtálat és homárt falatozott. A Blikk a képek megjelenése után azt írta, hogy az étteremben a római követség állta a számlát, és erre utalt az olasz lap cikke is. Havasi Bertalan váratlanul mégis tagadott:

szerinte Orbán magánprogramon volt, és „a magánprogramjain felmerülő költségeket természetesen mindig ő maga fizeti”.

Fotó: La Repubblica / screenshot

A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) hat főt regisztrált erre a két éjszakás olasz-szlovén utazásra magánprogramostul. Az adatbázis szerint az olasz számlákat a Sol Meliá Italia S.r.l. számára állították ki, ami egy spanyol szállodalánc olasz leányvállalatát jelöli, és az olasz Meliá hotelek üzemeltetője. Róma környékén egy hotelt működtetnek: a Villa Agrippina Gran Meliá honlapja szerint „elegáns oázis a Vatikán szívében” a Via del Gianicolón.

A Villa Agrippina a luxuskategóriának is a teteje, de annyi pénzt náluk sem könnyű elkölteni, amennyit Orbánéknak sikerült.

Vízkereszt idején az olaszországi szállások ára kilő: az év első napjain a Meliában a drágább lakosztályok akár 4000–5000 euróba is belekerülhetnek éjszakánként.

Orbánék 25 151 euróért, majdnem 9,5 millió forintért béreltek lakosztályokat, ami akkor is kirívónak számítana, ha ez első percétől az utolsóig hivatalos útnak minősült volna. A nyilvántartás szerint a KKM az utazás során kiegyenlített továbbá egy 189 ezres vendéglátói számlát is.

Hadházy Ákos szúrta ki, hogy a Magyar Honvédség Dassault Falcon 7X jelzésű gépe január 3-án egy óra körül landolt Rómában, és másnap, január 4-én hagyta el Olaszországot. Mire a gép megérkezett Rómába, Orbánék már elvileg túl voltak a kegyeletadáson, így valószínűleg a delegáció többi tagja érkezett a honvédségi géppel. Ezzel egybevág, hogy a KKM egy fillért sem fizetett utazási költségek után (a Falcont a Honvédelmi Minisztérium üzemelteti).

Okkal feltételezhető, hogy az egész delegáció 4-én távozott Olaszországból, és az Orbán házaspár nem egy, hanem két éjszakát töltött Rómában. Ezt nem tudhatjuk biztosan. Egyrészt azért nem, mert a delegációnak volt foglalása a szlovéniai Miklosic 3 szállodában is. Másrészt azért nem, mert Orbán Viktor a 444 kérdésére nem árulta el.

De a szlovén sajtó cikkei és Havasi Bertalan közleménye egyaránt arra utal, hogy Orbán január 4-én érkezett meg Szlovéniába, ami valamelyest segít megmagyarázni a kirívóan magas római szállásköltséget. Akár egy római éjszaka volt, akár kettő: Orbánék ott hagytak a Meliában még egy 1190 eurós, mai árfolyamon 437 ezer forint értékű számlát is egy közösen elköltött „munkaebéd” után. Pedig közérdekű munkavégzésnek ott nyoma sem volt.

A római csupán egyike azoknak a furcsa utazásoknak, amelyek részletei a 444 által a Külügyminisztériumtól kiperelt adatbázisból kiolvashatóak, és amelyek során az állítólagos közérdek gyakran magánprogrammal, pártérdekkel vagy épp szórakozással vegyült. Szerda reggel bemutattuk, hogyan utazta körbe Orbán a fociért a világot.

A tíz év utazásait feltáró sorozatunk harmadik cikkében most azokat a példákat gyűjtöttük össze, ahol legalábbis kérdőjeles, milyen közérdek fűződött egyes kormányzati delegációk utazásaihoz – ha fűződött egyáltalán. És volt ilyen bőven az elmúlt tíz évben.