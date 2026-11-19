„Oroszország válaszolni fog a Krími híd elleni ukrán csapásokra” – közölte Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtöki sencseni sajtótájékoztatóján, azt ígérve, hogy az sokkal fájdalmasabb lesz, mint az Oroszországnak okozott kár. Csütörtökön az ukrán hadsereg újra megtámadta a Krím-félszigetet Oroszországgal összekötő kulcsfontosságú hidat. A héten ez már a harmadik támadás volt a Kercsi-szoros felett húzódó közúti híd ellen, annak egy 227 méteres szakasza már az előző támadások következtében megsemmisült, a vasúti pálya azonban a károk ellenére is használhatónak tűnt.

Az ukrán titkosszolgálat által közzétett képen a híd egyik jelentős része már a vízben Fotó: HANDOUT/AFP

Putyin szerint az ukrán fegyveres erők egy „kizárólag polgári célokat szolgáló létesítményt” támadtak meg, amit a hadsereg „már nagyon régóta” nem használ sem haditechnikai eszközök, sem lőszerek, sem pedig kőolajtermékek szállítására.

Putyin elismerte, hogy a Krími híd közúti része „súlyos károkat” szenvedett, majd megfenyegette az ukránokat:

„A válaszlépéseink... sokkal fájdalmasabbak lesznek annál, mint amit a kijevi rezsim tett a híddal... A mai precíziós fegyverekkel ezt nem is olyan nehéz megvalósítani.”

A hídnak szimbolikus jelentősége is van Ukrajna számára, ugyanis az orosz agresszió egyik gyűlölt jelképe. Ukrajna korábban kijelentette, hogy a nyolc éve épült hidat illegálisnak tekinti, Kijev már kétszer meg is próbálta felrobbantani: 2022-ben egy teherautóba rejtett bombával, a következő évben pedig egy tengeri drónnal. Ez egyébként a világ egyik legjobban védett helye – állítólag a földről, az égből, a tengerről, a víz alól, sőt az űrből is védik. (Moscow Times)