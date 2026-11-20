A szajoli vasútállomás az emlékművel Fotó: Török Lajos

1994. december 2-án, egy pénteki nap délutánján a Debrecen felől érkező gyorsvonat a tervek szerint simán átrobogott volna a szajoli állomáson. Az egyik váltót azonban rosszul állították be. A 110 kilométer per órás sebességgel érkező szerelvény mozdonya és első kocsija még átjutott rajta, de a váltó a többi kocsit kisiklatta. Ezek a szerelvény elejéről leszakadva teljes sebességgel belerohantak az állomásépületbe és egy közelében álló családi házba. A balesetnek a különböző források szerint 31 vagy 32 halálos áldozata volt.

Ez volt a kilencvenes évek Magyarországának egyik legsokkolóbb balesete, ami túlzás nélkül az egész országot megrázta, de minimum hetekig foglalkoztatta. Három évnyire voltunk még a kereskedelmi tévék beindulásától, eleve mindenki a köztévét nézte, így minden ember tudott a tragédiáról.

Az erős érzelmi hatáshoz hozzájárult, hogy az áldozatok kétharmada nő, azon belül is nagyrészt tízen- és kora huszonéves nő volt. Nem egészen két évvel később nagyméretű, minőségi emlékművet avattak az áldozatok emlékére az állomáson. A Kossuth-díjas Kő Pál szobrászművész és Balikó Gyula iparművész alkotása a zsigeri megrendülés emlékműve.

Fotó: Török Lajos

A falszerű, felül kicsit betekeredett szélű betonelem az égbolt egy kiszakadt darabját szimbolizálja, amit 32 helyen csillag alakú lyukak törnek át. Az áldozatok neve kis kerek bronz plaketteken jelenik meg az egyik oldalon. Az összeállítást a világos színű ég/fal elemre szerelt emléktábla egészíti ki, rajta a következő szöveggel

„Öregedni ők nem fognak

Mint azok, akik megmaradtak,

Aggkor nem sorvasztja,

Utókor nem hibáztatja

Amikor a Nap lenyugszik

Vagy a hajnal megérkezik

Emlékeink őrzik őket. Ivor Matanle”

Ez a szöveg ütött szöget olvasónk, Zsolt fejébe, aki a következőképpen jellemzi önmagát:

„Angliában élő brit tudós vagyok, aki szeret apróságokon elcsodálkozni, az őrületig utánajárni részleteknek, azután néha megrémülni, mi mindent ki lehet deríteni.”

A versszak valahonnan baromi ismerős volt neki. Aztán rájött, hogy honnan. Ha nem Angliában lakik, sosem jön rá.

„Első ránézésre minden rendben van és valóban, 30 éve nem tűnt fel senkinek semmi az emléktáblával kapcsolatban. Csakhogy a verset nem Ivor Matanle írta. Sőt, Ivor Matanle egyáltalán nem volt költő.”

- mondta Zsolt a 444-nek, elénk tárva kutatási eredményeit, majd folytatta a lényeggel:

“A vers Robert Laurence Binyon „For the Fallen” című, 1914-ben, az első világháború kezdetekor írt, majd azóta a világháború lezárására emlékező Remembrance Day elmaradthatatlan részévé vált, ezáltal Angliában közismert versének negyedik versszaka: „They shall grow not old, as we that are left grow old:

Age shall not weary them, nor the years condemn.

At the going down of the sun and in the morning

We will remember them.”

Robert Laurence Binyon

A Remembrance Day a britek egyik fontos nemzeti emléknapja, mivel az értelmetlen lövészárokharc miatt az első világháborúban közel 900 ezer brit katona halt meg, több mint kétszer annyi, mint a másodikban. Az emléknapot a magyar fociszurkolók is jól ismerhetik. Az ekkor rendezett Premier League-meccseken a játékosok piros pipacs szimbólumot viselnek a mezükön, kezdés előtt pedig rövid katonai ceremónia zajlik a kezdőkörben érzelmes kürtöléssel és sok stadionban ennek a fenti versszaknak a felolvasásával.

Na de kicsoda a szerzőként tévedésből feltüntetett Matanle?

Az 1940-ben született és 2019-ben meghalt Ivor Matanle brit újságíró, író kommunikációs és PR-szakember volt, a régi kamerák és a fényképezés rajongója. Londonban járt iskolába, a hatvanas években a Daily Mirror újságírójaként kezdte, aztán 1967-ben megalapított a róla elnevezett reklám-, kommunikációs és PR-ügynökséget. Közben újságíróként is tovább dolgozott, de egyre inkább technológiai témákban: az automatizált gyártás lett az egyik szakterülete. Közben imádott fotózni, annyira, hogy megvásárolt egy fotósboltot is és idővel a régi fényképezőgépek gyűjtésének és használatának egyik legkomolyabb brit szaktekintélye lett. Közben könyveket is írt, többségében fotózásról, de van két történelmi tárgyú könyve is. Az egyik a Hitlerről készült fényképekről szól, a másik pedig az, ami hősünket összeköti a szajoli vonatkatasztrófa emlékművével. Az 1989-ben megjelent „A II. világháború” dúsan illusztrált, reprezentatív ismeretterjesztő fotóalbum. Ami Zsolt leírása szerint„1350, korabeli, harctéri és sajtóban megjelent fényképen keresztül” mutatja be a II. világháború történetét. Ez akkora sikernek bizonyult, hogy magyarul is kiadták.

Hogy miért gondolhatták az emlékmű alkotói, hogy az érzelmes háborús vers Matanle műve?

Zsolt magyarázata szerint:

„A borítójára éppen a Binyon idézet, a háborúkban elesettek ódája került - alá pedig a könyv szerzőjének, Ivor Matanle neve. Mivel a vers angol nyelvterületen, különösen az Egyesült Királyságban közismert, így ez semmilyen zavart nem okozott, azonban alaposan megtévesztette az emlékmű tervezőit, akiknek minden bizonnyal a könyvborító adott ihletet.”

Nézd meg, hogy a borító - ami az angol és a magyar kiadásban is szinte azonos - mennyire megmagyarázza a történteket. Ez itt a borító:

Ez meg az emléktábla az emlékművön: