Már Magyar Péter is beszélt arról péntek délután, hogy nem véletlen tarották a Balatonon a Tisza kihelyezett frakcióülését. A törvényalkotási munka egyik kiemel feladata lesz a tó védelme.

A részletekkel Vitéz Dávid jelentkezett néhányórával később.

A jövő héten kerül a parlament elé a Balaton-parti építési szabályok szigorításáról szóló törvényjavaslat. A közlekedési és beruházási miniszter elmondta, hogy

fokozzák a nádasok védelmét;

megváltoztatják az építési szabályokat, nem lehet a már meglévő épületeket bővíteni, újakat építeni;

elővásárlási jogot kap az állam és az adott önkormányat minden Balaton-parti ingatlanra, cél, hogy minél több Balatoni-parti ingatlan köztulajdonba kerüljön, legyenek parti sétányok;

az állam változtatási tilalmat rendelhet majd el, nem akarnak újabb lakóparkokat, szállodákat a kempingek és nádasok helyén;

megalakítják a Balatoni Építészeti Tervtanácsot, vagyis nem a megyék döntenek a balatoni építési szabályokról, így azok egységesek lesznek;

lebontják a kerítéseket, megnyitják fokozatosan a közterületi sétányokat, az elsőt éppen Siófokon, a kihelyezett kormányülés helyszínén.

A Cordia lekerített építési telke Fonyódon 2026 őszén Fotó: Olvasói fotó

Az elmúlt tíz évben a beépítési hullám újabb szintet lépett, a Balaton pedig mára fényévekre van a természetes állapotoktól. A legutóbb az verte ki a biztosítékot, hogy négyemeletes társasházat építenek a fonyódi szabadstrand helyére.