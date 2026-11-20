Már Magyar Péter is beszélt arról péntek délután, hogy nem véletlen tarották a Balatonon a Tisza kihelyezett frakcióülését. A törvényalkotási munka egyik kiemel feladata lesz a tó védelme.
A részletekkel Vitéz Dávid jelentkezett néhányórával később.
A jövő héten kerül a parlament elé a Balaton-parti építési szabályok szigorításáról szóló törvényjavaslat. A közlekedési és beruházási miniszter elmondta, hogy
Az elmúlt tíz évben a beépítési hullám újabb szintet lépett, a Balaton pedig mára fényévekre van a természetes állapotoktól. A legutóbb az verte ki a biztosítékot, hogy négyemeletes társasházat építenek a fonyódi szabadstrand helyére.
Nem fognak lassítani a törvényalkotással karácsonyig.
Vízpótlás helyett inkább a part újragondolása lehet a megoldás: új építések helyett a beton visszabontását, fövenyt, sok nádast és valódi természetvédelmet kér a Balatont kutató intézet ledöbbent vezetője.
Négyemeletes társasház épül a fonyódi parton egy kritikus részen, mire a Balaton kutatói megkongatták a vészharangot: a tó teherbíró képességének határán vagyunk, ökológiai felelőtlenség minden újabb beépítés.