Dér Heni interjút adott Jakupcsek Gabriellának az RTL Reggeli című műsorában, nagyrészt abban a témában, hogy mennyi küzdésből áll az élete, de sikerült arról is beszélnie, hogy miért állt be a Fidesz mögé, nagyon látványosan nemcsak az első sorokba, de előre tolva a színpadra, méghozzá szinte az utolsó pillanatban.

Röviden: a párthűség miatt.

Hosszabban: határon túli magyarként a párthűség miatt, mert megkapta a kettős állampolgárságot.

Még hosszabban:

Jakupcsek azzal indította az interjút, hogy úgy látja, Dér Heni, aki a 2003-as Megasztárban lett ismert mint énekes, a kezdetektől nagyon küzd, már csak azért is, mert „vajdasági magyar lányként” kellett Magyarországon „megállnia a helyét”. Dér Heni elmondta, hogy a „kisebbségi lét” nagyon erős motorja volt, és az első nyolc évében a küzdése szerves része volt, érezte a hátrányát, volt ellenszele is.

„Nem kaphattam meg valamiért a magyar állampolgárságot, megvolt ennek a jogszabálya, hogy mi kell, hogy létrejöjjön ahhoz, hogy az ember megkapja a magyar állampolgárságot. Nem tudom, hány év itt tartózkodás, munkaviszony... Én 16 évesen jöttem át Magyarországra, tehát még nem volt meg az az év, de nyolc év után sem kaptam meg, most hogy visszagondolok, amikor már meglett volna. És hát nyilván a munkaviszonyom, az pedig tanulói viszony volt, ugye közben dolgoztam, és egyetemre már ide jelentkeztem, tehát hogy valamiért azt mondták mindig, hogy nem életszerű az, hogy én énekes vagyok, és így ebben a helyzetben maradtam” – mondta Dér, majd Jakupcsek lassan felvezette a kérdését arról, hogy mégis hogyan került oda Dér Heni az utolsó pillanatban a Fidesz színpadára.

„Azokat a tehetséges embereket én mindig féltettem – ez az én dilemmám is egyébként, tehát én most magammal is vitatkozom talán ebben – a politikától. És mindig féltettem, hogy ne keveredjen össze azokkal, akik nem biztos, hogy ugyanazért vannak ott, és téged is féltettelek. Akkor, amikor a választások idejében ott voltál tulajdonképpen a reprezentatív rendezvényeken, akkor számoltál-e azzal, hogy utána ha változik a helyzet, esetleg érhet valamilyen negatív megkülönböztetés, és az életedben ez mit hozott?” – kérdezte Jakupcsek, mire Dér Heni hosszan kifejtette, hogy „az idei évig” nem beszélt arról nyíltan, hogy mit gondol, és „mindenféle politikai nyilatkozattól” távol tartotta magát, de „adódtak helyzetek”, amikor már nem tudott „eléggé diplomatikusan hárítani”, és „ugye nyilván többedjére is megtalálják az embert”.

„Nagyon erős a határon túli magyarokban – főleg azok után, hogy megkaptuk a kettős állampolgárságot – a párthűség” – mondta Dér, majd átváltott többesszámra és így folytatta mondandóját: „Az, hogy mit kaptunk, és ezzel egyfajta elkötelezettséget éreztünk magunkban. De ez a mi belső dolgunk szerintem, erről nem beszéltem, csak tettük a dolgunkat és éltünk. És az utolsó időszakban mindenkit is megkerestek már, különböző helyzetekbe hozva az embert, hogy nyíltan oda tudjunk állni.”

Hogy milyen helyzetekbe hozták őket(?), az nem derült ki, ahogyan az sem, hogy Dér miért beszélt többesszámban, mert a Fidesz által a választás előtt behúzott celebek között Dér Henin kívül nem volt más határon túli magyar.

Mindenesetre az énekes továbbra is többesszámban folytatta, miszerint volt bennük „nem kis dilemma”. „Tehát hogy nem önként dalolászva ugrottam be az utolsók közé, hogy szeretnék ott állni.” Jakupcsek ezen a ponton megjegyezte, hogy szerinte „nagyon érdekes lesz egyszer majd a történelem folyamán, az elkövetkezendő években”, hogy „kit, mikor, milyen helyzetben talál meg egy ilyen felkérés”. Mármint egy olyan felkérés a Fidesztől 16 évnyi kormányzás után, hogy az állami ünnepségnek álcázott pártünnepségen, illetve a kampányzárón énekeljen az ember, és álljon be a Fidesz celebistállójába.

Dér erre elmondta, hogy őt abban a helyzetben „találta meg”, amikor „22 év után először” tudott „valamit kézzelfoghatóan megmutatni”. Nem részletezte, hogy mire gondolt, de az internet segített: megnyerte a TV2-n futó Sztárban Sztár All Starst.

„Ez egyfajta 22 évnyi elégtétel volt, hogy akkor most eddig küzdöttem, hogy ez azért igen. És ezt más is látta. És mindaddig nem volt rám szükség, ugye nyilvánvalóan, de amikor már számokkal lehetett mérni ezt a fajta versenyt, akkor már nagyon direkt és konkrét lett ez a felkérés.”

A kérdésre, hogy mindez, mármint hogy nyíltan kiállt a Fidesz mellett, mennyire szólt bele a hétköznapi életébe, Dér Heni azt mondta, sokáig dilemmázott, hogy maradjon-e csendben, majd elvállalta, de magyarázkodni nem szeretett volna, és most sem szeretne, mert: „nyilván az alapvető értékrend, amivel tizenhat éven keresztül valami mellett letettem a voksomat, azt mai napig tartom”.

„A hibákat én is ugyanúgy láttam, sőt, egyre inkább a vége felé, de nagyon sok mindenre csak most döbbentem rá, szerintem sokadmagammal, ami már így nyilvánosan kiderül tényekkel igazolva. A tények nagyon fontos dolgok szerintem az emberek számára is. Ettől függetlenül nagyon várom, hogy mindenki megnyugodjon, mert nincs diplomata útlevelem, nem vagyok NKA botrány-tag”

– mondta Dér, hozzátéve, hogy körülbelül 350 ezer forintot kapott a koncertjére, ami még a bérleti díjat sem fedezte.

Elmondta azt is, hogy szomorú, „amiért meghurcolnak embereket”, de szomorú azért is, mert sokakról mást gondolt, „mint ami kiderült a valójában”, majd arról is beszélt, hogy szomorú azért is, mert elveszítette a gyerekorvosukat, miután az közölte vele, hogy csalódott benne, Dér pedig ezek után nem akart visszamenni hozzá a gyerekeivel.

Dér Heni azzal zárta a beszélgetést, hogy elmondta, ha „csettintésszerűen” meg tudott volna tölteni „akár tíz évvel ezelőtt egy MVM Dome-ot vagy egy Arénát” akkor sokkal könnyebben döntött volna.

„Mert akkor nincs veszítenivalóm, mert nem tudnak ellehetetleníteni, nem tudnak kiírni a történelemből nyom nélkül, mert ott a közönségem. De amíg nincs felépítve ez a nagy tömegbázis, aki velem van akkor is, ha én azt mondom, hogy »nem«, addig nem tudod megtenni. És itt volt a mérlegelésnek a legfontosabb pillére”

– adott végső magyarázatot a fideszes celebistállóhoz való csatlakozásáról Dér Heni.