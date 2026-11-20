Sok-sok vicces sztorit hozott a kormányváltás, az egyik ilyen volt a Nézőpont közvélemény-kutatásának besülése, Mráz Ágostonék a választás előtt még 66 Fidesz-KDNP-s egyéni győzelemben és 41-42 fideszes listás mandátumban, tehát szűk fideszes győzelemben bíztak, ehelyett lett ugyebár 44 fideszes és 8 KDNP-s mandátum. A Nézőpont, amiben júniusra magára maradt Mráz Ágoston, őszre módszertani önvizsgálatot tartott – drámai eredménnyel –, hogy aztán most ismét belevesse magát a közhangulat felmérésébe.

A volt kormánylap, a fideszes Magyar Nemzet által ismertetett adataik szerint a teljes népességben 53 százalékon áll a Tisza, míg a Fideszt 23 százalékra, a Mi Hazánkat 8 százalékra mérték, 2 százalékot adtak az egyéb pártoknak és 14 százalék volt azok aránya, akik nem tudtak vagy nem akartak válaszolni. Az intézet a mintegy 7,6 milliós felnőtt népességre vetítve ez alapján úgy becsüli, hogy a Tiszának 4 millió, a Fidesz–KDNP-nek 1,75 millió, míg a Mi Hazánknak kábé 610 ezer szimpatizánsa van.

Ezek meglehetősen józan számok a Nézőpont korábbi méréseihez képest, és nagyjából egyeznek a Medián, illetve a 21 Kutatóközpont nemrég közölt pártpreferencia-méréseivel, bár annál kissé kedvezőbbnek mutatják a Fidesz helyzetét. A Mediánnál 55:16, a 21 Kutatóközpontnál 56:21 a Tisza előnye a Fidesszel szemben.