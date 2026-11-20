Az energetikától a vasútépítésen át az ingatlanpiacig számos területen összefonódtak a magyar és a szerb politikai vezetéshez közel álló üzleti körök érdekeltségei az Orbán Viktor volt magyar miniszterelnök és Aleksandar Vučić korábbi szerb köztársasági elnök közötti szoros politikai együttműködés éveiben – derül ki a Nova.rs szerb hírportál összeállításából. A cikk szerint a két ország gazdasági kapcsolataiból állami vállalatok, kormányközeli üzletemberek és a magyar miniszterelnök családjához kötődő cégek is részesültek.

Az egyik legjelentősebb üzleti kapcsolat az energetikában alakult ki. A magyar állami MVM 2022-ben 33,4 százalékos részesedést vásárolt a Vučićhoz és pártjához, a Szerb Haladó Párthoz fűződő kapcsolatairól ismert Dragoljub Zbiljic szerb üzletember érdekeltségébe tartozó Maneks csoport két vállalatában (Energotehnika Juzna Backa és Elektromontaza Kraljevo), majd tavaly 60 százalékra növelte tulajdonrészét. Zbiljic 2012-ben kezességet vállalt az akkor ellenzékben lévő Vučić-párt választási kampányának finanszírozására felvett hitelért. A cégei akkortól 2025-ig legalább 530 millió euró értékben kaptak megbízásokat a szerb államtól. Az MVM által felvásárolt cégek működése is nagyrészt szerb állami megrendelésektől függ.

Az MVM szerbiai érdekeltsége időközben újabb jelentős állami megrendeléshez jutott. A Nova májusi beszámolója szerint az MVM Juzna Backa vezette konzorcium nyerte el a magyar határtól Újvidékig tervezett kőolajvezeték megépítésére kiírt, mintegy 123 millió euró értékű munkát. A kivitelezésre mindössze egyetlen ajánlat érkezett. A szerződés szerint az MVM Juzna Backa a munkálatok 43 százalékát végzi el.

A két ország közötti gazdasági együttműködésből Orbán Viktor családjának egyik vállalkozása is részesült. Ezt a szálat ismertetve a Nova.rs a 444 cikkét is idézte; 2024 szeptemberében belső dokumentumokra és fuvarozók beszámolóira hivatkozva megírtuk: hogy a miniszterelnök édesapja, Orbán Győző többségi tulajdonában álló Dolomit Kft. gánti bányájából 2022-ben és 2023-ban több mint 200 ezer tonna követ szállítottak a Budapest-Belgrád vasútvonal építéséhez. A kőre, mint idén áprilisban megírtuk, a kínaiak és Mészárosék is panaszkodtak, a lapunk birtokába került belső levelezések és vizsgálati jegyzőkönyvek szerint két laboratórium eltérő eredményre jutott az anyag megfelelőségéről.

A Nova.rs ír arról is, hogy a szerbiai ingatlanpiacon Orbán Viktor vejének, Tiborcz Istvánnak az üzleti érdekeltségei jelentek meg az Orbán–Vučić-féle magyar-szerb összeborulásnak köszönhetően. A Tiborczhoz kötődő Diófa Alapkezelő közvetítésével tizenegy belgrádi prémium irodaház került magyar befektetői érdekeltségbe, az ügylet több mint 122 ezer négyzetméternyi irodaterületet érintett.

A Nova.rs összeállítása nemcsak a gazdasági kapcsolatokat vizsgálta, hanem kitért a két ország migrációs együttműködésére is. A Frankfurter Allgemeine Zeitung német lap elemzésére hivatkozva Szerbia szerepét Orbán Viktor migrációs politikájában Ruandáéhoz hasonlította. Mivel korlátozták a magyarországi menedékjogi eljáráshoz való hozzáférést, sokan a határ szerbiai oldalán rekedtek az úgynevezett tranzitzónában, amely voltaképpen egy szögesdróttal körbevett konténertábor volt. A ruandai hasonlat arra vonatkozik, hogy öt uniós ország - Ausztria, Dánia, Görögország, Hollandia és Németország - külügyminisztere bejelentette, a jövő évtől Ruandában hozna létre kitoloncolási központot.

A magyar menedékjogi szabályozást az Európai Unió Bírósága több alkalommal is elmarasztalta. A testület 2023-ban jogsértőnek találta azt az eljárást, amely a menedékkérőket előzetes belgrádi vagy kijevi nagykövetségi ügyintézésre kötelezte. Egy korábbi ítélet végrehajtásának elmulasztása miatt 2024-ben 200 millió eurós átalánybírságot és napi egymillió eurós kényszerítő bírságot szabott ki Magyarországra.

A szerbiai politikai hatalomváltás a korábbi kormányhoz kötődő vállalkozások állami szerződéseinek jövőjével kapcsolatban is kérdéseket vet fel, a leendő kormány számos feladata között várhatóan ezek felülvizsgálata is szerepel majd, idézi a szerb hírportált az MTI.