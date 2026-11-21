Mi az, ami még nem túl sok infó Orbán Viktorról?

Mi az, ami még nem túl sok infó Orbán Viktorról?

Mi az, ami még nem túl sok infó Orbán Viktorról?

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A Külügyminisztériumtól kiperelt adatokból megtudhattuk, Orbán Viktor hova, miért és mennyiből utazott 2015 és 2025 között.

Ebbe a cikkbe a furcsa beszerzéseket gyűjtöttük ki, amelyek kalandos színezetet adnak a volt miniszterelnök eddig unalmasnak hitt diplomáciai látogatásainak.

Erővágó Brüsszelben, gáztűzhely Romániában, hűtőtáska Vietnámban és egyéb érdekességek.

Korábbi cikkeinkben összefoglaltuk a 10 év alatti mindösszesen 327 repülőutat, megnéztük, mennyit járt Orbán meccsekre közpénzen, és mikor fordult elő, hogy az államérdek keveredett Orbán magáncéljaival.

„Vettek egy erővágót is, de minek?!”

– csattant fel egyik kollégám a négy közül, akikkel Orbán több ezer tételes, tíz év alatt összegyűjtött bevásárlólistáját mustráljuk. A volt miniszterelnök külföldi látogatásairól szóló Excel táblát hosszúra nyúlt pereskedés után a Külügyminisztérium végül október közepén, éves bontásban kiadta. A több ezer soros táblázat sok érdekességet rejt magában, köztük egy olyan oszlopot is, amely a kötelező szállodai és éttermi számlák mellett az „egyéb költéseket” tartalmazza. Ezekre 2015 és 2025 között összesen 723 millió forint ment el, de ezúttal nem is annyira az összeg az érdekes.

Amikor a még hivatalban lévő Orbán külföldre utazott, arról rendszerint az MTI vagy Havasi Bertalan örökös sajtófőnök számolt be. A protokollesemények szűkszavú összefoglalói felkerültek a kormany.hu-ra, a látogatás hivatalos fotói pedig utólag a Facebookra. A cikk bevezetőjében felidézett útról például annyit lehetett tudni, hogy Orbán 2024. április 16. és 18. között Brüsszelbe ment a Nemzeti Konzervativizmus Konferenciára, majd maradt még két napot az EU-csúcsra.

Orbán uniós vezetők társaságában, az Európai Tanács rendkívüli csúcstalálkozója előtti királyi fogadáson, Brüsszelben, 2024. április 17-én. Fotó: OLIVIER HOSLET/AFP

A száraz beszámolók és a karótnyelt-öltönyös fotók alapján akár el is hihettük, hogy a bürokraták fellegvára tényleg olyan unalmas hely, mint amilyennek az orbáni propaganda beállította. A most megismert költségelszámolások azonban egy eddig gondosan rejtegetett, misztikus-kalandos oldalát is felvillantják az egyes külföldi utazásoknak.

Az erővágó egy hosszú nyelű kéziszerszám, amellyel viszonylag kis erőkifejtéssel is át lehet vágni vastagabb fémtárgyakat: lakatokat, láncokat, kerítések dróthálóját, huzalokat, de akár csavarok és fémrudak darabolására is alkalmas. Orbánék 2024 tavaszán a brüsszeli BRICO barkácsáruházban 84 euróért szereztek be egyet. Hasonló árfekvésben a 75 centiméter hosszú, négykilós darabot vesztegetik, amely az áruházban kapható legtermetesebb modell.

A cikk írásakor már csak egy 77,99 eurós példányt találtunk az oldalon. Forrás: BRICO

Hogy mire kellett, arról persze csak találgathatunk. Ha a maffiafilmekből indulunk ki, lelki szemeink előtt máris egy hipotetikus, leláncolt páncélszekrény jelenik meg, amelyet Havasi Bertalan és az Orbán személyvédelmével megbízott testőrök vállvetve, verejtékezve próbálnak kiszabadítani. Ha nem adja Brüsszel, mi magunk vesszük el a Magyarországnak jogosan járó milliárdokat!

Ha viszont két lábbal a földön maradunk, és fellapozzuk a korabeli külföldi beszámolókat, egy másik lehetőség is felmerül. A konferenciát ugyanis, amelyen később Orbán is felszólalt, Brüsszel polgármestere hatósági intézkedéssel próbálta megakadályozni. A rendőrök körbevették és kordonokkal zárták le az eredetileg kiszemelt helyszínt. Persze az, hogy Orbánék erre válaszul fizikai erővel próbálkoztak volna, megint inkább a lázálmos fantázia kategória.

Rendőrök zárják le a brüsszeli Nemzeti Konzervativizmus Konferencia helyszínét 2024. április 16-án. Fotó: DURSUN AYDEMIR/Anadolu via AFP

Az erővágó-vásárlás jól mutatja, hogy hiába ülünk egy óriási adathalmazon, a bizarr tételekkel teli lista valójában több kérdést vet fel, mint amennyit megválaszol.

Miért vettek például Temesváron 750 ezer forintnak megfelelő összegért egy (több?) elektromos sütővel felszerelt gáztűzhelyet, amikor a háromnapos erdélyi látogatás alatt a delegáció minden tagja elegáns szállodákban lakott?

Mi szükség volt Vietnámban egy hűtőtáskára, mit tároltak benne, és vajon magukkal vitték-e Szingapúrba is, vagy egy Orbán Ráhel-i mozdulattal használat után egyszerűen kidobták az út szélére?

Ki és milyen hangulatban döntött úgy, hogy a krakkói V4-találkozóra 4 Miles Davis CD-vel melegítsenek, amihez külön CD lejátszót is beszereztek?

És vajon Kaminski Fanny is beöltözött muszlim nőnek, amikor a magyar kormány első egyesült arab emírségekbeli látogatásán Abu-Dzabiban shoppingolt, és beszerzett egy csomó abaját is?

Sürgősségi betegszállítás Izraelben, szuvenírvásárlás Trumpnál

A hosszú beszerzési lista tételei valamelyest légüres térben lebegnek: tudjuk, hol, mikor és melyik cégtől vásároltak egy-egy tárgyat vagy szolgáltatást, amit később a külügy valamelyik pénzügyi szerve kifizetett, de ezekből a részletekből nem mindig áll össze kerek történet. Azt se tudjuk pontosan megállapítani, hogy az általában tíz főnél is népesebb delegációból ki vagy kik voltak a végfelhasználók: Orbán egyszemélyben, a kísérői, esetleg a táblázatban nem szereplő szélesebb vendégkör vagy a fogadó ország képviselői részesültek a beszerzett holmikból, ajándékként. Egyes elszámolásokból azonban mégis kirajzolódik valamiféle történet, ha egymás mellé rakjuk a puzzle-darabokat.

Ilyen például Orbánék tavaly októberi vatikáni látogatása, amikor XIV. Leó pápa először fogadta magánaudiencián az akkori miniszterelnököt és családját. A találkozó hírével tele volt a sajtó, az viszont csak most, a költségelszámolásokból derült ki, hogy az Orbán-lányok fejére illesztett fekete fejfedőket is külügyi keretből fizették. (Az egyéb kiadások elszámolása az ügymenetet ismerő forrásunk szerint úgy zajlott, hogy a vásárlásokról számlát kértek, majd utólag elszámolták az összegeket.) Az alkalomhoz illő viseletet egy nagymúltú római kegytárgykereskedésben, a Serponénál szerezték be, 110 ezer forintnak megfelelő összegért.

Ahogy az is csak most áll össze, hogy Orbán és Trump 2024-es floridai találkozójára, amelyet a Fehér Ház a két „béketeremtő” közötti „napirend nélküli, baráti beszélgetésként” könyvelt el, a magyar kormány összesen 73 főt (!) utaztatott ki. Ez 21 fővel több, mint ahányan a békemisszió kijevi állomására kísérték, pedig oda érthető okokból a TEK-esek és testőrök hosszú konvoja kísérte. Ráadásul a floridai kiruccanást júliusban megismételték. Bár Trump volt a házigazda, a tavaszi út során alaposan be is vásároltak a Mar-a-Lago Clubban: 270 ezer forintnak megfelelő dollárt hagytak ott „ajándékokra” a Trump Palm Beach-i luxusbirtokán működő magánklubban. Hogy ennyivel illett leróni a tiszteletüket az anyagiasságáról híres házigazda előtt, vagy golfsapkákkal, Swarovski-kristályokkal díszített pólókkal, esetleg az amerikai elnök How to Get Rich című könyvével felpakolva tértek haza, arról nem szól a fáma.

Egy harmadik esetben viszont tényleg érvényesült az elv, hogy ami külföldön történik, az külföldön is marad. 2021 januárjában, amikor egy 13 fős delegáció utazott Izraelbe, valaki annyira rosszul lett, hogy mentőautóval szállították kórházba (185 ezer forintnyi összegért). Erről akkoriban semmi hír nem szivárgott ki. Hogy a rosszullétnek köze volt-e az akkor javában tomboló koronavírus-járványhoz – amely elleni védekezésről egyébként Jeruzsálemben is tárgyaltak –, vagy a Pizza Roomban feltálalt ételben volt a hiba, nem tudni. Az elszámolásban mindenesetre 142 558 forintnyi Covid-teszt is szerepel, a Dawn gyógyszertárban pedig további 35 ezer forintot költöttek „egyéb készletbeszerzésre”.

Gyarló az ember

Az egykori államférfiakról szóló visszaemlékezések és portrék gyakran idealizált képet festenek: nagy ívű gondolatok, világformáló víziók és történelmi találkozások emelik piedesztálra a hajdani vezetőt. Orbán azonban már kormányzása idején is sokat tett azért, hogy a róla kialakult kép ennél jóval földhözragadtabb, hétköznapibb legyen. Fickós reggeleiből éppúgy nem csinált titkot, mint abból, hogy maga vasalja a nadrágját, vagy szereti a disznóölést. Már a macsós reggeleknél is felmerülhetett a kérdés, mennyi személyes információ nem túl sok még a miniszterelnökről. A külföldi utazások költségelszámolásaiból azonban most, ha lehet, még több intim részlet is kiderült.