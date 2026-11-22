„Köszönöm!

Dziękuję bardzo!”

– áll magyarul és lengyelül a Bús Balázs Facebook-oldalára posztolt képen. A kép mellé írt szövegben a volt fideszes NKA-alelnök és egykori óbudai polgármester a letartóztatásból történt kiengedést köszöni meg, többek közt az ószövetségi Ámosz prófétát idézve:

„Okos ember hallgat ebben az időben, mert gonosz idő ez! A jót keressétek, ne a rosszat, és akkor éltek; és veletek lesz az Úr, a Seregek Istene, úgy, amint mondtátok. Gyűlöljétek a rosszat, szeressétek a jót, állítsátok helyre az igazságot a kapuban. /Amosz 5.14/”

Búst június 25-én tartóztatták le az NKA-ügyben, július végén pedig az óbudai korrupciós ügyben is meggyanúsították. A politikus kezdettől fogva tagadja, hogy bűncselekményt követett volna el. A júniusi bírósági döntés után bilincsben, vezetőszáron nyilatkozott az RTL Híradónak, letartóztatását politikai döntésnek nevezve. „Semmit nem követtem el, soha semmilyen bűncselekményben nem vettem részt, és soha olyan döntést nem hoztam, ami törvénytelen lett volna” – mondta.

Októberben már kérte a védője a szabadlábra helyezését, illetve enyhébb kényszerintézkedés alkalmazását, de azt akkor még elutasította a bíróság, tegnap írtunk arról, hogy szabadlábra kerül.