Egy friss becslés szerint a 700 ezret is elérheti az ukrajnai háború orosz áldozatainak a száma – közölte a New York Times. Olyan becslésről van szó, amit az emigrációban működő orosz Meduza és Mediazona újságírói készítettek, jelentős részben hackerek által nemrég megszerzett hivatalos adatokra alapozva. Így ez közelebb állhat a valósághoz bármely korábbi, kizárólag közvetett információkra alapozó elemzésnél.

Kilőtt orosz tankot vizsgáló ukrán katona. Fotó: FADEL SENNA/AFP

Azt a 444 is megírta november elején, hogy belarusz ellenzéki és ukrán hackerek sikeresen feltörték az orosz központi statisztikai hivatal adatbázisait. Innen az derült ki, hogy 2026. szeptemberében az orosz KSH 400-450 ezer halottat tartott nyilván háborús áldozatként. A mostani becslés is ezekre az adatokra épült. (A két eltérő szám oka az volt, hogy a belarusz hackerek csak a harci cselekmények közben, effektíve a csatamezőn megölt áldozatokat számították ide, míg az ukrán csoport a balesetekben, a fronton betegségben és más hasonló okokból meghalt katonákat is idesorolta.

A Meduza és Mediazona újságírói nemrég néhány további eredeti adatcsomaghoz is hozzájutottak, így az ő becslésük az, hogy szeptember elején összesen durván 490 ezer nyilvántartott háborús áldozat volt. Csakhogy az orosz statisztikusok igen komoly spéttel dolgoznak. Ebben az adathalomban ugyanis még nincsen benne a 2026-ban elesettek túlnyomó része, sőt még a 2025-ös áldozatok egy része sem. A legalább 700 ezres számhoz úgy jutottak el, hogy a 490 ezerhez hozzáadták a 2025-26-os, még nem regisztrált áldozatok becsült számát, illetve azokat a katonákat, akiket eltűntként tartanak nyilván, de feltehetőleg meghaltak. Azt a New York Times is hangsúlyozza, hogy az adatok hitelességét nem tudták ellenőrizni.