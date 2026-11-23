Deutsch Tamás lex Deutsh-ra gyanakszik. Fotó: Derencsényi István/MTI/MTVA

A magyar EU-csatlakozás óta érvényes az a szabály, hogy a magyar EP-képviselők felszólalhatnak a magyar parlamentben is, az uniót érintő javaslatok plenáris és bizottsági vitája során. Az országgyűlési törvényhez benyújtott egyik tiszás módosító azonban megszüntetné ezt az intézményt.

A lehetőséggel ellenzéki és kormánypárti politikusok is éltek, igaz ritkán. Az idei választás óta például összesen négyen éltek a lehetőséggel, 2 fideszes és 2 tiszás, köztük Deutsch Tamás, aki szenvedélyes monológban kelt ki az ellen, hogy törvény tiltaná meg, hogy továbbra is az MTK elnöke maradjon. Deutsch ezért úgy értelmezi, hogy ez a módosító személyre szabott indítvány, vagyis egy újabb „lex Deutsch”, aminek a célja az ő kitiltása a Parlamentből. A témában készült videójában arról beszél, hogy „túl jó volt a felszólalásunk (…) ezért betiltanak minket”.

Amikor a Telex a parlamentben megkérdezte az egyik előterjesztőt, Hantosi István tiszás képviselőt, Hantosi nem adott koherens magyarázatot, hanem arról beszélt, hogy „a magyar gyakorlat nagyon tág és kiterjesztő”. Hantosi ugyanakkor azt is mondta, hogy a Tisza nyitott a kérdés további megvitatására, illetve arra is, hogy szóba kerülhet a miniszterelnök napirend előtti felszólalásainak esetleges korlátozása. Utóbbiról azt mondta, hogy „szólnak érvek mellette és ellene is”.