Az Európai Unió külügyi szolgálata (EKSZ) sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy Tádzsikisztán nem teljesítette a Vlagyimir Putyin orosz elnök letartóztatására vonatkozó kötelezettségét, és a nemzetközi elfogatóparancs ellenére ismételten fogadta az orosz államfőt.
A Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) korábban elfogatóparancsot adott ki Putyin ellen, mert megalapozott a gyanú, hogy személyesen felelős ukrán gyermekek jogellenes deportálásáért és átszállításáért Oroszországba. Az EKSZ szerint Tádzsikisztán elmulasztotta teljesíteni a Nemzetközi Büntetőbíróság Római Statútumából eredő kötelezettségeit, amiért nem tartóztatta le Putyint.
Putyin a Donald Trumppal és Hszi Csin-pinggel folytatott kínai csúcstalálkozójáról hazafelé tartva ejtette útba Tádzsikisztánt. Emomali Rahmon tádzsik elnök palotájának bejáratához egy golfkocsival érkezett.
🚨 People have began noticing how Putin jumped out of the Golf cart. After China, Putin landed in Tajikistan at the invitation of the Tajik President Emomali Rahmon https://t.co/gGbyPISEsq— Wolf Brief (@wolfbrief_) November 20, 2026
Az országot 1992 óta irányító, Rákosi Mátyást megszégyenítő személyi kultuszt fenntartó Rahmon 2022-ben szemtől szemben olvasott be Putyinnak, mert a posztszovjet tagköztársaságok szerinte nem kapják meg Oroszországtól a kellő tiszteletet. (via MTI)
Megvolt a Putyin–Trump négyszemközti találkozó, az amerikai elnök hamarosan Hszi Csin-pinggel tárgyal, később hármasban is értekeznek a világ nagy dolgairól.
Emomali Rahmon kellemetlen perceket okozott az orosz elnöknek, amikor számon kérte rajta, hogy országa nem kapja meg Moszkvából a kellő tiszteletet.
A Tádzsikisztán és Kirgizisztán közötti Pamir Highway a világ második legmagasabban futó nemzetközi útja. Egy olyan elzárt világba vezet, ahol 65 év a születéskor várható élettartam, az emberek pedig télen mínusz 40 fokban eszik a jakhúst. Az elnök képe azonban még a legelszigeteltebb faluban is kint van az utcán.