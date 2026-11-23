Az Európai Unió külügyi szolgálata (EKSZ) sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy Tádzsikisztán nem teljesítette a Vlagyimir Putyin orosz elnök letartóztatására vonatkozó kötelezettségét, és a nemzetközi elfogatóparancs ellenére ismételten fogadta az orosz államfőt.

A Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) korábban elfogatóparancsot adott ki Putyin ellen, mert megalapozott a gyanú, hogy személyesen felelős ukrán gyermekek jogellenes deportálásáért és átszállításáért Oroszországba. Az EKSZ szerint Tádzsikisztán elmulasztotta teljesíteni a Nemzetközi Büntetőbíróság Római Statútumából eredő kötelezettségeit, amiért nem tartóztatta le Putyint.

Vlagyimir Putyin és Emomali Rahmon Fotó: VYACHESLAV PROKOFYEV/AFP

Putyin a Donald Trumppal és Hszi Csin-pinggel folytatott kínai csúcstalálkozójáról hazafelé tartva ejtette útba Tádzsikisztánt. Emomali Rahmon tádzsik elnök palotájának bejáratához egy golfkocsival érkezett.

🚨 People have began noticing how Putin jumped out of the Golf cart. After China, Putin landed in Tajikistan at the invitation of the Tajik President Emomali Rahmon https://t.co/gGbyPISEsq — Wolf Brief (@wolfbrief_) November 20, 2026

Az országot 1992 óta irányító, Rákosi Mátyást megszégyenítő személyi kultuszt fenntartó Rahmon 2022-ben szemtől szemben olvasott be Putyinnak, mert a posztszovjet tagköztársaságok szerinte nem kapják meg Oroszországtól a kellő tiszteletet. (via MTI)