Vizsgálat indult Kínában Sanghaj kommunista párttitkára ellen, akit eddig Hszi Csin-ping kínai elnök egyik legfontosabb szövetségesének, és akár a lehetséges utódjának is tartottak. Csen Csi-ninget „súlyos fegyelmi és törvénysértésekkel” gyanúsítják, ami a kínai politikai szótárban általában korrupciós ügyeket jelent – írja a New York Times.

Csen Csi-ning sanghaji párttitkár, a kínai kommunista párt politbürojának tagja az asztalnál jobbról a második - ezen a szeptemberi képen még hatalma teljében. Fotó: GAO JIE/Xinhua via AFP

Csen a Kínai Kommunista Párt legszűkebb vezetéséhez tartozik, tagja a 24 tagú politikai bizottságnak is. A testület nem jelent mostanában életbiztosítást: a mostani esettel már négy, 2022-ben megválasztott politikai bizottsági tag ellen indult eljárás, többek között Csang Ju-hszia tábornok, a kínai hadsereg egyik legmagasabb rangú vezetője is a vádlottak padján van.

A tisztogatások Hszi Csin-ping korrupcióellenes kampányának részei, am a nyugati elemzések szerint valójában egyre inkább a politikai lojalitás kikényszerítéséről is szól.

Hszit a jövő évi pártkongresszuson választhatják meg egy újabb ötéves ciklusra a kommunista párt élén. Egy hónappal ezelőtt a párt központi bizottságának ülésén ismét szigorúbb fegyelmet és lojalitást követelt. A most vizsgálat alá vont Csen néhány hete még maga is arra figyelmeztette a sanghaji tisztviselőket, hogy tartsák be Hszi korrupcióellenes előírásait, és maradjanak éberek a hatalommal való visszaélésekkel szemben.