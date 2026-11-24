Kevés olyan szerzője van a kortárs magyar irodalomnak, aki annyira remekül tudná egyszerű és tömör történetek sorával megmutatni, hogy milyen is az a világ, ami körbevesz minket, mint Tóth Krisztina. És párhuzamosan azzal, ahogy A majom szeme című, 2022-es regényét az angol fordítás megjelenése után felfedezte a nemzetközi sajtó (a New York Times tavaly egyenesen az év„rejtett gyöngyszemeként” ajánlotta a regényt), itthon újabb novelláskötete jelent meg, Kánkán az üvegpadlón címmel.

A novellákat és tárcanovellákat tartalmazó kötetben egyszerű sorsok felvillantásából bomlik ki aztán sokszor valami váratlan és mégis ismerős. Rendre egy szokatlan döntés vagy furcsa helyzet visz csavart a történetekbe, melyeknek van hogy gyerekek, van, hogy idősek a szereplői, és melyek a leghétköznapibb témákat érintik, az öregedéstől a párkapcsolati kérdésekig. Ezekről a novellákról és a mögöttük felsejlő valóságról is beszélgetünk majd Tóth Krisztinával a Nem rossz könyvek podcast élőben, közönség előtt rögzített felvételén november 28-án, de jó eséllyel a korábbi regények is szóba kerülnek majd.

A Nem rossz könyvek következő élő eseményét ismét a Bartók Béla úti Hadik Kávéházban tartjuk. A podcastfelvétel 11-kor kezdődik, de már 10-től várunk mindenkit, aki egy kávé vagy szombati brunch mellett hangolódna a beszélgetésre.

Időpont: 2026. november 28. (szombat)

Helyszín: Hadik Kávéház (1111 Budapest, Bartók Béla út 36)

Jegyek a Tixa-oldalunkon elérhetők korlátozott számban.

Program:

10:00 – 11:00 Brunch a Nem rossz könyvek podcast műsorvezetőivel

11:00 – 12:30 Élő podcastfelvétel

Az előző brunchon a Testről, David Szalay sikerkönyvéről beszélgettünk, de volt már élő adásunk Umberto Eco és Szerb Antal életművéről is.