Lannert Judit oktatási miniszter a kedd este feltöltött Facebook-videójában több ígéretet is tett a pedagógusoknak a Szabad levegőt az iskolákba nevű tiszás program keretein belül. Elmondta, hogy a kormány benyújtotta be az oktatás megújítását és fejlesztését szolgáló törvénymódosítási javaslatcsomagot, amiben megvalósulhatnak a következők:
Lannert Judit a videóban azt mondta, a javaslatcsomag nagyobb önállóságot biztosít az oktatási intézményeknek, több beleszólási lehetőséget teremt a szülőknek és a diákoknak, és korszerűbbé, rugalmasabbá teszi az oktatási rendszert. A törvényjavaslat még módosítási javaslatokra vár.
Horváth Péter nemcsak a sajtónak, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének sem volt hajlandó érdemben válaszolni.
A teljesen szabad tankönyvválasztás „megteremtése időt és átgondolt szakmai munkát igényel”, de Lannert Judit szerint addig sem szeretnének egy helyben állni.