Lannert Judit oktatási miniszter a kedd este feltöltött Facebook-videójában több ígéretet is tett a pedagógusoknak a Szabad levegőt az iskolákba nevű tiszás program keretein belül. Elmondta, hogy a kormány benyújtotta be az oktatás megújítását és fejlesztését szolgáló törvénymódosítási javaslatcsomagot, amiben megvalósulhatnak a következők:

egyszerűbbé teszik a tankötelezettség megkezdésének halasztását,

az ingyenes tankönyvellátás megőrzése mellett jelentősen bővül a pedagógusok tankönyvválasztási lehetősége,

lehetővé válik az érettségi követelmények gyorsabb felülvizsgálata,

átalakul a Klebelsberg Központ feladatköre,

a jövő év kezdetével megszűnik a kötelező tagságon alapuló Nemzeti Pedagógus Kar.

Fotó: Facebook

Lannert Judit a videóban azt mondta, a javaslatcsomag nagyobb önállóságot biztosít az oktatási intézményeknek, több beleszólási lehetőséget teremt a szülőknek és a diákoknak, és korszerűbbé, rugalmasabbá teszi az oktatási rendszert. A törvényjavaslat még módosítási javaslatokra vár.