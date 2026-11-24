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Ukrajna a béke igazi akadálya, adják fel végre a területeket, engedjenek Putyinnak és régi-új barátjának, Donald Trumpnak – hallani mindenfelől. Magyarországon áprilisig ez volt a kormányzati mantra, de az orosz propaganda egész Európában évek óta nyomja a szöveget, a megtámadott országot téve bűnbakká az ellenük zajló háborúért. Amikor erről kérdezem Ukrajna legnépszerűbb íróját, az odahaza igazi rocksztárnak számító Szerhij Zsadant, azt mondja, már a kiindulópont is hibás.

„Akik ezt mondják, nem értik, hogy Oroszországnak nem egyszerűen az ukrán területekre van szüksége. Oroszországnak maga Ukrajna kell. Az országunkat és az identitásunkat akarják megsemmisíteni. Ha Putyinnak odaadjuk Doneck megye még ukrán ellenőrzés alatt álló részét, attól ő nem fog megállni.”

Ha egyetlen ukrán írót ismer valaki ma Magyarországon – de így van ez máshol is Európában –, az valószínűleg Zsadan lesz. Az irodalmi Nobel esélyeseként emlegetik, magyarul is több könyve jelent meg, a Depeche Mode-tól a Diákotthonon át a Mezopotámiáig. Otthon százával járnak az irodalmi estjeire a fiatalok. Mióta 2024-ben bevonult az ukrán Nemzeti Gárdába, a Harkivot védő Hartyija alakulatnál szolgál, aminek a nevét is ő találta ki.

Zsadan a totális háború kezdete óta szervezi a katonák támogatását Harkivban, miközben punkegyüttesével, a Zsadan i Szobakival (Zsadan és a Kutyák) koncertezik, és próbál az írásra is időt szakítani. Most sem hagyományos írói körútra érkezett Budapestre: a Hartyija képviseletében járja Európát, hogy adományokat gyűjtsön.

„Azt mondja, az európaiaknak nincs elég tapasztalatuk az orosz imperializmussal? Nekem úgy tűnik, hogy a magyaroknak nagyon is van ilyen tapasztalatuk. Ha másra nem is, 1956-ra biztosan emlékeznek, tudniuk kell, mi az az orosz sovinizmus. Nem olyan régen történt mindez”

– száll rögtön vitába, amikor az Írók Boltjában felvetem neki, hogy nem lehet könnyű átadni a háborús tapasztalatokat ott, ahol az orosz birodalmi agresszió távolabbi valóságnak tűnik.

Szerhij Zsadan Fotó: Németh Dániel/444

„Aki azt hiszi, hogy az oroszok barátként vagy egyenrangú partnerként viszonyulnak a magyarokhoz, az nagyon téved. Oroszországban nem tekintik Magyarországot, Szlovákiát vagy Csehországot teljes értékű partnereknek. Az imperializmus betegség.”

Magyarország újabban az ukrán kulturális diplomácia egyik célországa (mostani fellépését, ami előtt mi is leültünk interjúzni vele, az ukrán nagykövetség szervezte), Zsadan pedig nálunk is húzónév, pedig az ukrán kultúra a háborúnak köszönhető nemzetközi figyelem ellenére továbbra is csak szűk szubkultúrákban érdekes.

„Szomszédok vagyunk, egymás mellett élünk, de gyakorlatilag nem fordítjuk és nem olvassuk egymás műveit. A Nobel-díja előtt Krasznahorkai Lászlót sem ismerte szinte senki Ukrajnában. Ennek következtében nem is ismerjük egymást” – mondja az író, és a kulturális tájékozatlanság politikai következményeivel folytatja.

„Az ukránok a rendkívül összetett és érdekes magyar társadalmat kizárólag egy képzeletbeli Orbán Viktor prizmáján keresztül látják. A magyarok pedig hagyják, hogy manipulációs játszmákba vonják be őket, és az ukrán extremizmussal ijesztgessék őket. Az információ egyre inkább a tudat manipulálásának eszköze, miközben továbbra is a kultúra adhat teret a megismerésnek és a gondolkodásnak”

– mondja Zsadan.