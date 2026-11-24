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Hétfőn újabb hatalmas csavart hozott az év egyik legmegdöbbentőbb sztorija, miután bejelentették, hogy Jensen Huang visszatér az Nvidia vezérigazgatói posztjára, majd hamar kiderült az is, hogy ezt a hétvégén Donald Trump személyesen járta ki az igazgatótanácsnál.

Annál az igazgatótanácsnál, amely amúgy még pár nappal korábban is azt kommunikálta, hogy eszük ágában sincs visszavenni Huangot, akinek ugyan elévülhetetlen érdemei voltak abban, hogy felépítette a világ második legértékesebb vállalatát, de akiről kiderült, hogy nemcsak a vállalattal üzleti kapcsolatban lévő cég vezetőjével kavart, aki az amerikai hírszerzés szerint kínai kém volt, hanem viszonya volt két beosztottjával is.

Az igazgatótanácsi dráma elképesztő hullámverést okozott a tőzsdéken is: a múlt héten meredeken szakadó techszektor hétfőn ismét magára talált, az Nvidia részvényei 30 százalékkal erősödtek, ezermilliárd dollárral, azaz kb. a teljes brazil tőzsde értékével növelve meg a vállalat értékét.

Jensen Huang az Nvidia székházában hétfőn, és a mém, amit Donald Trump posztolt a történtekről

De közben naivitás lenne azt gondolni, hogy most minden visszatérhet a régi kerékvágásba: kedden ismét lefelé indultak el az árfolyamok, vélhetően azért, mert az AI-szektort és így az egész globális gazdaság teljesítményét fenyegető tényezők ugyanúgy léteznek, és bár Huang túl jelentősnek bizonyult ahhoz, hogy megbukjon, ez nem jelenti azt, hogy túl is lenne a botrányon. Ráadásul az amerikai elnök nyílt beavatkozása a világ egyik legértékesebb vállalatának belügyeibe olyan precedenst teremtett, aminek messze ható következményei lehetnek.