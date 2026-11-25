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Emlékszünk még arra, amikor az volt a vízválasztó fideszes propagandista és fideszes propagandista között, hogy ki tudja pénz nélkül is hozni a számokat a közösségi médiában? (Segítünk: ez volt az új rendszerváltás előtt négy évvel a Tóth Bettina-gate, ami a Megafon első nagy szakításához vezetett.) Most több mint fél évvel vagyunk a rendszerváltás után, és az orbánista tartalomgyártók között ismét a pénzen megy a perpatvar.

Csakhogy ezúttal nem elsősorban a kommunikáció eredményessége a tét, hanem az, hogy ki van elég régóta a pályán, és ki bizonyult elég lojálisnak Orbánhoz, hogy a szárnyaszegett, irányvesztett, támogatottságának történelmi mélypontján lévő egykori kormánypárt továbbra is kitartson mellette, és esetleg finanszírozza a tevékenységét. Többeknek ugyanis szúrja a szemét egy új kezdeményezés, ami mögött ráadásul árulást sejtenek.

Figyelem! A történet szereplői: Dopeman, Szakács István, Tóth Roland aka NarancsKommandó, Elizabeth Magyar Valóság, valamint egy újkeletű, fiatalos médiaprojekt, a Helyzet, így a továbbolvasás csak saját felelősségre ajánlott.