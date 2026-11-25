Nem újdonság a szórakoztatóiparban az azzal való riogatás, hogy a hülyék köztünk járnak. Imádunk szörnyülködni, ha azt látjuk, hogy akadnak nálunk műveletlenebbek, fogalmatlanabbak, az ember ilyen furán működik, egyszerre tölti el elégedettséggel és borzongással, ha megtudja, mennyi kretén veszi körül.
Nem véletlen, hogy az elmúlt években a 444-en megjelent kereskedelmi tévés témájú anyagok közül is a népszerűbbek között voltak azok, amikben rácsodálkozhattunk arra, hogy olyanok szerepelnek a tévében, akik azt hiszik, hogy
Az sem véletlen, hogy az RTL megtalálta ebben a piaci rést, és felhúzott egy komplett műsort arra, hogy megmutassa, ki mennyire hülye. A nemzet hülyéje címen futó ún. game show-ban – amit teljesen mellékesen a NER kedvenc szobrászának, Szőke Gábor Miklósnak a műtermében forgattak – Linczényi Márk és Turai Barna műsorvezetése mellett 12 híresebb valakit ültettek be az iskolapadba, hogy általános iskolás szintű feladatokkal és kérdésekkel izzasszák őket. A cél kivételesen a minél előbbi kiesés, mert minél hülyébb valaki, annál tovább marad a műsorban. Vagyis aki megnyeri a műsort, az lesz a nemzet hülyéje.
Egészen furcsa névsort kalapált össze az RTL, Bay Évát például – aki még akkor volt valaki a televíziózásban, amikor léteztek bemondónők – teljesen érthetetlen, hogy honnan kotorták elő, mindenesetre most olyanokkal együtt csinál magából hülyét, mint:
Ők azok, akiket most olyan ügyességi és logikai feladatokkal, illetve kvízekkel fárasztanak, amiket az általános iskolások zöme kiráz a kisujjából.
Az első feladatban a játékosoknak fel kellett dönteniük egy műanyag kulacsot különböző eszközök segítségével, de úgy, hogy nem érhettek hozzá a palackhoz. Arra, hogy ki kell szívni belőle a vizet egy szívószál segítségével, majd elfújni az üres palackot, csak Monique Covet, Miskovits, Dobai, Pumped Gabo, Visváder, Sápi Vivien és Bay Éva jöttek rá. Fehér Krisztián pedig rájött, hogy ki tudja szívni a vizet, de úgy volt vele, hogy az nem segít, úgyhogy csendben megvárta, míg letelik a rendelkezésére álló idő. „Az első feladat kifogott rajtam, de vagyok végig, nem adom fel” – mondta ezután Fehér, aki ezek szerint nem teljesen értette meg a műsor lényegét.
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