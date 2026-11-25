Kedden rendőrök jelentek meg a győri városházán, és ott dokumentumokat foglaltak le. Az esetről Facebook-posztban a polgármester, Pintér Bence is beszámolt. Ebből az derül ki, hogy Hajtó Péter független képviselő feljelentése nyomán mentek ki a rendőrök. A szöveg alapján Hajtó „fiktív foglalkoztatás” miatt tett feljelentést a városvezetéssel szemben.

Pintér azt írja, minden érintett szerződést és a kapcsolódó iratokat átadtak a nyomozóknak, és azok amúgy sem voltak eltitkolva. „Fontos körülmény még egyébként, hogy a tegnap átadott szerződések mindegyikénél a szerződéses partner és az összeg is fel volt töltve egyedi közzétételi listában, Győr városának nyilvános honlapjára, a szerződés megnevezésével, keltezésével és hatályával együtt” – írja.

A feljelentő Hajtó képviselő is reagált egy posztban. Ő azt írja, a polgármesternek le kéne mondania. „A nyomozás folyik. Hűtlen kezelés, hivatali visszaélés és egyéb bűncselekmények miatt. Soha nem volt Győrnek olyan polgármestere aki ellen ennyi büntetőeljárás zajlik!” – fogalmaz.

Hajtó Péter Fotó: Németh Dániel/444

Pintér szerint az ügy fontos előzménye, hogy augusztus 21-én éppen a városvezetés jelentette fel Hajtót egy gyanús tanácsadói szerződés miatt. Arról az esetről mi is írtunk. Pintér akkor arról írt, Hajtó egy mesterséges intelligencia által létrehozott dokumentumért vett fel bruttó 14 millió forint közpénzt. Hajtó Péter ugyanis, miközben képviselőként 2024 októbere óta az önkormányzati cégeket felügyelő városstratégiai bizottság tagja, az önkormányzati tulajdonú Győr-Szol Zrt. egyik leányvállalatánál, az Ipari Park Kft.-nél volt szerződése 2025. február 1. és 2026. március 31. között. Ebben az időszakban üzletfejlesztési koordinátorként havi bruttó egymillió forintot kapott a képviselői fizetésén felül. Pintér akkor a Facebook-oldalán azt írta: Hajtó Péter „állítólag - 13 hónapon keresztül - egy furcsa füzet, dokumentum tartalmának előkészítésén dolgozott”. Csakhogy az idén márciusra elkészült dokumentumot a polgármester szerint Hajtó mesterséges intelligenciával generálta.

Két nappal azután, hogy feljelentették, Hajtó is feljelentést tett, ezért voltak kedden rendőrök a városházán. A független képviselő Borkai Zsolt, a szexbotrányba belebukott korábbi fideszes polgármester szövetségese.

Borkai Zsolt és Pintér Bence egy testületi ülésen. Fotó: Németh Dániel/444

Hajtó Péter nevét az országos sajtóban akkor lehetett megismerni, amikor 2023 nyarán egy színpadon mezítláb állva azt ordította egy mikrofonba: „Követtem el bűnöket. Faszom tudja, hányat?! Kurva sokat!”