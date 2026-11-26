Elfeketedett a Pannon RTV képernyője szerdán délután 3-kor, a vajdasági csatorna pedig bocsánatot kért közönségüktől azért, mert egészen eddig politikai befolyás alatt álltak. Azt is közölték: finanszírozásuk is veszélybe került, a jelenlegiek szerint december 15-ig tudják folytatni a munkát. Azt írták:

„Bocsánatot kérünk, amiért az elmúlt években egyoldalúan tájékoztattuk a vajdasági magyar közösséget. Erős politikai befolyás alatt álltunk, cenzúra és öncenzúra és működött. A politikai befolyás megszűnt. Finanszírozásunk veszélybe került. A Pannon RTV a jelenlegi formában december 15-ig tud működni. Addig is szabadon, szakmai szempontok szerint tájékoztatunk. A Pannon RTV munkaközössége.”

Fotó: Pannon RTV

A Szabad Magyar Szó az ügyben megkereste Bálint Csabát, a Pannon Televízió főszerkesztőjét, aki bővebben nem kívánt nyilatkozni. A tévé lépése egyértelműen a magyar közmédiában megjelenő, hasonló bocsánatkérésre emlékeztet, amikor a választások után bocsánatot kértek a NER-éra nettó propagandája miatt. A szerb Tisztítótűz közben még a magyarnál is erőteljesebben tombol: pár héttel a választások után már számos korábbi állami vezetőt is letartóztattak az országban.