Mikor volt utoljára olyan, hogy egy ügyben teljesen ellentétes álláspontra helyezkednek a Fidesz és a KDNP képviselői? Elárulom: tegnap.

Miután Magyar Péter bejelentett két, egyenként egymilliárd forintos támogatási csomagot Volodimir Zelenszkij ukrán elnök társaságában, a KDNP részéről Juhász Hajnalka üdvözölte a döntést, és kiemelte, hogy a korábbi kormány is küldött már pénzt. „Kárpátalja nehéz helyzetben van, ezért minden segítség számít. Üdvözöljük, hogy a kormány tegnap Ungváron egymilliárd forint értékben adott át gyógyszereket, generátorokat és járműveket, valamint újabb egymilliárd forintot különített el a kárpátaljai magyarok támogatására. Reméljük, hogy ezt további hasonló döntések követik. Ebben a kérdésben nincs helye pártpolitikának” – írta a kereszténydemokrata képviselő.

Fotó: Németh Dániel/444

Közben a Fidesz a hivatalos oldalán még az ukrajnai találkozó előtt követelte, hogy Magyar Péter „ne vigye a magyarok pénzét Ukrajnába!” Ám arra már nem reagáltak, amikor a kormány bejelentette a támogatásokat, amelyek közül az egyik a kárpátaljai magyar közösségnek szól, a másik pedig nem katonai eszközökről a háború sújtotta országnak.

Viszont a Fidesz záhonyi szervezetének oldala már kiszúrta a támogatásokat, és teljesen más következtetést vont le belőlük, mint Juhász. A párt helyi szervezete egy videót osztott meg, amelynek captionjében kijelentették, hogy „Orbán Viktornak ebben is igaza lett!” A videóban először felidézik a korábbi miniszterelnök győri őrjöngését a kampányban, amelyben a miniszterelnök azzal vádolta a Tisza szimpatizánsait, hogy „Az ukránok szekerét toljátok és nem a magyarok mellett álltok! Ukránbarát kormányt akartok és el akarjátok vinni a magyarok pénzét Ukrajnába! Ez az igazság!” Aztán jött a bevágás arról, amikor Magyar Péter bejelenti egymilliárd forintnyi humanitárius adományt.