Büntetőfeljelentést tett ismeretlen tettes ellen Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter, az Európai Unió helyreállítási alapját érintő közbeszerzések során tapasztalt visszaélések megalapozott gyanúja miatt. A miniszter a Facebookon közölte, hogy a rendőrség már el is rendelte a nyomozást az ügyben.

Hozzátette: a nyomozás érdekeire való tekintettel további részleteket egyelőre nem közölhet.

Fotó: Németh Dániel/444

Az Európai Unió helyreállítási alapját (NextGenerationEU, röviden NGEU) többek között a koronavírus-járvány okozta gazdasági és társadalmi károk enyhítésére hozták létre. Ennek központi eleme a helyreállítási és ellenálló-képességi alap (RRF), ami vissza nem térítendő támogatásokat és kölcsönöket nyújt az uniós tagállamoknak a koronavírus-járvány utáni gazdaságélénkítő reformok és beruházások megvalósításához.

Az Európai Unió Gazdasági és Pénzügyi Tanácsa (Ecofin) július közepén fogadta el Magyarország módosított helyreállítási tervét, ami mintegy 10 milliárd euró kifizetését teszi lehetővé Magyarország számára. Az uniós támogatás körülbelül 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatásból és körülbelül 3,5 milliárd euró hitelből áll.