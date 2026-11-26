Megcsinálta élesben is Török Gábor a Vine-korszak egyik legnépszerűbb mémjét, amikor egy általa többször is megosztott grafikonnal szembesítette Ruff Bálint minisztert, amely a Fidesz- és a Tisza-kormányok népszerűségét hasonlítja össze. Az elemző felidézte, amit Ruff a 444-en megjelent interjúban mondott róla:

„Van például nekem egy volt kollégám, vagy egyszer vagy a jövőben biztos lesz kollégám, Török Gábor, aki elkezdte feldolgozni, hogy na tessék, ez nem volt egy rendszerváltás, és elkezdett mutogatni egy olyan görbét, hogy akkor a különböző kormányoknak éppen hogyan esik majd le a népszerűségük. És akkor mutatta, hogy na itt van a Fidesz, aki a hatalma csúcsán itt volt, és akkor elkezd így szépen lefele menni. Na már most ha az ő logikáját követtük volna, akkor ennek kellett volna megtörténnie a Tisza-kormánnyal is, de pontosan nem ez történt.”

Fotó: Németh Dániel/444

Török felhívta arra a figyelmet, hogy a két párt népszerűségi görbéje a kormányzás utáni időszakban nagyjából ugyanúgy alakult, és a Fidesz támogatottsága 2010-ben jelentősen nem esett vissza. „Én ugyanezt vártam a Tisza esetében is” – tette hozzá Török. Szerinte „a többiről majd beszéljünk mondjuk egy év múlva: ott már lehetnek akár különbségek is, meglátjuk.”

Az interjúban Ruff emellett még beszélt az ügynökaktákról, Feledy Botond ügyéről, Magyar Péter improvizatív politikájáról és arról, hogy az elszámoltatáshoz megvannak-e már a törvényi feltételek. A fontosabb állításokat külön cikkben foglaltuk össze.