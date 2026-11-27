Zalaegerszeg mellett Szombathely, Kőszeg és Szentgotthárd azbesztmentesítési pályázatát is elutasították, amelyet a kormány által meghirdetett Azbesztmentesítési Alap 3 milliárd forintos forrására nyújtottak be. Az MTI tudósítójának még meg nem erősített értesülése szerint néhány kistelepülés pályázata viszont sikeres volt.

Az elutasításokat szinte mindenütt azzal indokolták, hogy a pályázat kiírása alapján csak azok a pályázatok voltak támogathatóak, amik a támogatásból kizárólag a természetes azbeszttartalmú kőzúzalékok okozta egészségi kockázatok megszüntetésére, lefedésre irányultak. Az elutasított pályázatok viszont viszont nem kizárólag lefedésre vonatkozó igényt tartalmaztak.

Szombathely Oladi Plató nevű városrészén korábban több úttestet Ausztriából származó azbeszttartalmú kővel fedtek le. Később kiderült, hogy több helyre is jutott belőle, Kőszegen például a határérték negyvenszeresét is elérte az azbesztrostok koncentrációja a levegőben. A kormány augusztusban hozta létre az Azbeszt-mentesítési Alapot, amivel az azbesztszennyezés következményeit akarják orvosolni.

Szombathely, Oladi Plató Fotó: Németh Dániel/444

Szombathely 2,25 milliárd forintra pályázott. Az elutasítás után Nemény András, a város polgármestere azt írta: „Többször jeleztük, hogy a pályázat rossz, mert olyan feltételeket tartalmaz, amelyeket nem lehet teljesíteni. Arra azonban nem gondoltunk, hogy egy olyan dolog miatt kapunk elutasítást, amely mint jó megoldás benne van abban az MTA-állásfoglalásban, amelyre maga a pályázati kiírás hivatkozik és amit az összes környezetvédelmi szervezet javasol. Az azbesztmentesítés szó, amely többször is szerepel a pályázatban, valójában az azbeszttel érintett kő elszállítását jelenti. Ez lenne az a végleges megoldás, amelyet maga a miniszterelnök nevezett meg. A pályázati alap neve is Azbesztmentesítési Alap. Csak épp ezt a lehetőséget most kizárták.”

Nemény reméli, hogy a következő pályázati kiírás jobb lesz, „és hogy végre a minisztériumok nemcsak zsűriznek, hanem dolgoznak is”. Szerinte az emberek egészségét súlyosan veszélyeztető helyzet megoldása elsősorban az állam feladata és felelőssége lenne. „Abban biztos vagyok, hogy a miniszterelnök úr érzi a felelősségét, és segíteni is akar, de abban sajnos nem, hogy minden információt megkap a minisztériumoktól” - tette hozzá.

Básthy Béla, Kőszeg polgármestere pedig azt mondta, az első gondolatuk az volt, hogy fellebbeznek, de a pályázati kiírás szerint az elutasítás miatt jogorvoslatra nincs lehetőségük. Az értesítés végén arra hívták fel a pályázók figyelmét, hogy az Azbesztmentesítési Alap támogatására benyújtott pályázatok tapasztalatai alapján új pályázatot írnak ki, a pályázati feltételek újragondolása mellett.

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere arról írt a döntés után, hogy a városban az érintett 34 közterület a teljes azbesztmentesítése közel 600 millió forintba kerülne. A pályázatban vállalták 138 millió forint önrész biztosítását is, banki hitelből finanszírozva. A Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium azzal indokolta az elutasítását, hogy a pályázatuk nem kizárólag fedéses jellegű megoldás alkalmazására vonatkozó támogatási igényt tartalmazott. „Abban bízunk, hogy az újragondolt pályázati feltételek már figyelembe veszik az időközben beérkezett szakmai és önkormányzati jelzéseket és olyan feltételek fognak benne szerepelni (akár az önrész tekintetében, akár a szennyezettségi mérésekre vonatkozó elvárásokban, akár az ideiglenes lefedés helyett a végleges elszállítás, a végleges megoldás támogatásában), amelyek alapján az új pályázaton már sikeresen tudunk szerepelni” - írta a polgármester. Hozzátette, hogy ha az újragondolt feltételekkel megjelenő pályázaton sem kapnak támogatást, akkor a 34 érintett közterület azbesztmentesítését teljes mértékben a 600 millió forintos banki hitelből fogják megoldani. (MTI)