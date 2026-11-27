Oroszország ellenzi, hogy Ukrajna a háború lezárása után a NATO kollektív védelmi rendelkezésének mintájára kidolgozott biztonsági garanciákat kapjon – írja az RBC-Ukraine a béketárgyalásokra rálátó forrására hivatkozva.

A most tárgyalt biztonsági garanciák a gyakorlatban azt jelentenék, hogy az Egyesült Államok támogatást nyújtana egy Ukrajnába telepített európai katonai kontingensnek. A lap forrása szerint Moszkva ellenzi ezt a megoldást. Ukrajna továbbra is a NATO-tagságot tartja a legjobb megoldásnak, míg a szövetség 5. cikkelyének mintájára kidolgozott biztonsági garanciákra és egy nagy létszámú ukrán hadsereg háború utáni fenntartására B tervként tekint.

Vlagyimir Putyin 2024. november 7-én Szocsiban. Fotó: Makszim Sipenkov/AFP

A Washington Post vasárnap arról írt, hogy Vlagyimir Putyin zárt ajtók mögött beleegyezhetett abba, hogy Ukrajna a NATO kollektív védelmi rendelkezéséhez hasonló biztonsági garanciákat kapjon, anélkül azonban, hogy az ország a katonai szövetség tagjává válna. A lap szerint az amerikaiak egy olyan forgatókönyvet is mérlegelnek, aminek értelmében Oroszország megkapná a teljes Donbaszt, cserébe viszont hozzájárulna Ukrajna NATO-csatlakozásához. (Meduza)