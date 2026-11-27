Robert Brovdi Fotó: LIBKOS/Wikipedia

Törölte a Robert Brovdi ukrán drónparancsnokra vonatkozó beutazási és tartózkodási tilalmat az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (OIF) – tudta meg a Magyar Hang. A „Magyar” hívójelű tiszt a legmagasabb rangú magyar származású katona az ukrán fegyveres erőkben. Magyarországról még tavaly tiltotta ki az Orbán-kormány.

Szijjártó Péter korábbi külügyminiszter 2025 augusztusában jelentette be, hogy a Barátság olajvezeték elleni támadásban való részvétele miatt kitiltják Magyarországról az ukrán fegyveres erők pilóta nélküli rendszereinek főparancsnokát.

Brovdi erre akkor annyit reagált, hogy „dugja fel a seggébe” a szankcióit Szijjártó, aki szerinte nem a magyar szuverenitást védi, hanem a „saját mocskos zsebüket, amiket a szankciók alatt álló olcsó nyersanyaggal tömnek meg”.

Brovdiról szóló portrénkban azt írtuk róla, dollármilliókkal bűvészkedő, jól fésült kárpátaljai üzletemberből lépett elő zord drónparancsnokká.

A Magyar Hang megkeresésére a Belügyminisztérium azt közölte, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) tehet javaslatot a tilalom elrendelésére, illetve ő kezdeményezheti annak feloldását, mégpedig az Információs Hivatal (IH) szakvéleménye nyomán. Ekkor az idegenrendészeti hatóság visszavonhatja a tilalmat, vagy akár annak időtartamát is csökkentheti, ha nem áll fenn veszély.

Az OIF végül november 18-án tett közzé hirdetményt Brovdi ügyéről. „Robert Brovdi ukrán állampolgárral szemben három év időtartamra elrendelt önálló beutazási és tartózkodási tilalmat” törlik – közölték. A Hang arra is felhívja a figyelmet, hogy a határozat Magyar Péter kormányfő és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kárpátaljai találkozója előtt született meg.