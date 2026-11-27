„Az Egyesült Államok nem gyakorol kellő nyomást Oroszországra a béketárgyalásokon, miközben az amerikai légvédelmi rakéták szállításának késlekedése ukrán emberéletekbe kerül” – mondta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a BBC-nek adott interjúban.

Zelenszkij arról beszélt, furcsának találja, hogy Donald Trump a barátjának nevezte Vlagyimir Putyint, és hogy olyan képet tett közzé, amin átöleli az orosz elnököt.

„Természetesen ez az Egyesült Államok elnökének a dolga, de… furcsa. Ő egy agresszor és egy gyilkos. Nem lehet a barátod. Egyszerűen nem lehet”

– mondta, hozzátéve, hogy szerinte ez olyan, mintha valaki a második világháború idején Adolf Hitler barátjának nevezte volna magát.

Volodimir Zelenszkij Fotó: SERGEI SUPINSKY/AFP

Zelenszkij az Ovális Irodában lezajlott tavalyi konfliktus óta óvatosan kezeli az Egyesült Államokkal való kapcsolatát. Az amerikai elnök két különmegbízottja, Steve Witkoff és Jared Kushner hónapok óta próbál békemegállapodást tető alá hozni Oroszország és Ukrajna között, álláspontjuk azonban gyakran közelebb áll Moszkváéhoz, mint Kijevéhez. A november eleji, Abu-Dzabiban tartott tárgyalási forduló sem hozott látható előrelépést. „Minél többet tudunk, annál több a probléma” – jellemezte a tárgyalásokat Zelenszkij, aki szerint decemberben folytatódhatnak az egyeztetések. Az ukrán elnök ugyanakkor bírálta az Egyesült Államok semlegességre törekvő közvetítői szerepét is.

„Ha megpróbálsz nagyon semleges lenni az agresszorral szemben, az azt jelenti, hogy támogatod az áldozatokat, de az agresszort is. Ez nincs rendben.”

Donald Trump csütörtökön azt írta a Truth Socialön, hogy a múlt heti, kínai csúcstalálkozójukon felszólította Putyint az Európa elleni katonai agresszió beszüntetésére, és szerinte komoly esély van az Ukrajnával kötendő békemegállapodásra. Az orosz fél nyilvános megszólalásai a BBC szerint azonban arra utalnak, hogy Moszkva minden kérdésben visszatért eredeti, keményvonalas tárgyalási politikájához.

Közben az orosz légitámadások egyre gyakoribbak és egyre halálosabbak. Zelenszkij szerint az ukrán légvédelem már a leggyorsabb orosz drónok mintegy 70 százalékát képes megsemmisíteni, és ez az arány javul. A ballisztikus rakéták elfogásához szükséges rakétákból azonban rendkívül nagy a hiány, az Egyesült Államok pedig késlekedik a Patriot-rendszerek leszállításával.

„Sajnálatos, hogy a Közel-Keletre helyezték a hangsúlyt, és ott több segítséget nyújtanak. Ezzel kapcsolatban nagyon komoly kérdéseink vannak”

– mondta Zelenszkij, hozzátéve:

„Ezeknek a rakétáknak a hiánya emberéletekbe kerül.”

Az ukrán elnök megerősítette azt is, hogy továbbra is korlátozzák a Starlink műholdas kommunikációs rendszer és katonai változata, a Starshield használatát Ukrajna orosz megszállás alatt álló területein. Ukrán drónegységek korábban arról számoltak be a lapnak, hogy a korlátozások miatt elfogódrónjaik nem képesek utolérni az orosz Sahedeket, amik így akadálytalanul repülhetnek tovább Ukrajna belseje felé. Arra a kérdésre, hogy ki hozta meg a döntést a korlátozásokról, Zelenszkij azt válaszolta:

„Technikailag a SpaceX, politikailag – nem tudom, tényleg nem tudom. Olyan ez, mint a pingpong. Megkérdezzük az egyik felet, mire azt mondják, hogy a másik a felelős.”

Béketárgyalások Abu-Dzabiban. Fotó: ALTAF QADRI/AFP

Az ukrán elnök nehéz és veszélyes télre számít. Az oroszok az utóbbi időben a Dnyeperen átívelő kijevi hidakat is támadják, feltehetően azzal a céllal, hogy kettévágják az ukrán fővárost. A BBC beszámolója szerint a lakosság egy része már elhagyta Kijevet, vállalkozások zártak be, mert az áramszünetek és a logisztikai infrastruktúra elleni támadások miatt megfizethetetlenné váltak a működési költségeik. „Oroszország természetesen azt akarja, hogy elmeneküljünk” – mondta Zelenszkij.