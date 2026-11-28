Tasnády Katalin, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) nyomozati elnökhelyettese egy konferencián mutatott be egy korábban nem látott, hosszabb videót a Seszták Miklós volt nemzeti fejlesztési miniszter ügyében zajló nyomozás során előkerült milliárdok megtalálásáról, írja a 24.hu.

Tasnády a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán rendezett Gazdasági bűnözés 2026 című konferencián vett részt, ahol a vagyonfoglalásról tartott előadást. A beszéde zárásaként mutatott be egy, a korábban nyilvánosságra hozott videónál jóval hosszabb anyagot az NVVH november 12-i és 13-i akciójáról.

A videó háromszor olyan hosszú, mint a korábbi hivatalos. Egy résztvevő videózta le a telefonjával és osztotta meg a Facebookon:

Ami újdonság az eddigi videóhoz képest, hogy egy olyan helyiség belső terét is bemutatja, amelyet valamilyen közösségi tevékenység számára alakítottak ki. A székekkel sűrűn bebútorozott helyiségben a jelek szerint szintén több kartondoboznyi készpénzt találtak az NVVH munkatársai. De az is látszik a videón, hogy egy szekrényben egymásra dobálva állt a pénz.

Tasnády Katalin a megtalált milliárdokkal kapcsolatban nem sok információt osztott meg, de a 24.hu cikke szerint annyit elmondott, hogy ő maga is ott volt, amikor megindultak a keresések. Tasnády azt is közölte, hogy pontos információt kaptak arról, hogy a pénzek hol vannak elrejtve.

A KDNP-s országgyűlési képviselőt, exminisztert a nyomozóhatóság 12,6 milliárd forintnyi kenőpénz elfogadásával gyanúsítja a Volánbuszhoz kapcsolódó korrupciós ügyben. Szeptember 28-án vették őrizetbe, két nappal később elrendelték a letartóztatását.

Ügyvédje októberben 300 millió forintos óvadék ellenében kérte a szabadlábra helyezését, illetve ingatlanra korlátozott bűnügyi felügyeletét, de a bíróság ezt elutasította.