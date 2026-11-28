Még a putyinista ideológusról, Alekszandr Duginról írott régebbi cikkemhez hívta fel a figyelmet egyik forrásom, Michel Marder filozófus a Moszkvai Metodológiai Körre. Ez a filozófiai iskola a hatvanas években született, amikor a nem értelmiségi szovjet vezetők igényelték, hogy „okos szavakkal” is el tudják magyarázni, mit miért tesznek, holott igazából kizárólag az önérdek vezérelte őket. Nem képmutatásnak, ellenkezőleg, érdemnek tartották, hogy valaki képes gyors egymásutánban álláspontot változtatni, ha a politikai érdek úgy kívánja.

Már korábban is, amikor G. Fodor Gábor nyilatkozataival találkoztam, nyomokban felfedeztem ezt a kritikusai által „a megválasztottak technokráciájának” nevezett politikai felfogást. Az orbánista ideológus a kormányváltás előtt többször beszélt arról, hogy a közéletet a politikai érdek, egész pontosan Orbán Viktor politikai érdekei alapján értelmezi, és ennek alárendel minden más, érték alapú megközelítést. Ezt a világnézetet tette próbára Puzsér Róbert szerdán a csurig megtelt UP Rendezvénytéren, ahol a Sznobjektív című műsorában élő közönség előtt szembesítette GFG-t „Orbán Viktor tíz főbűnével.”

A „kimerítő” kifejezés fogalmát teljes mértékben kimerítő, három és fél órás vitából végül inkább GFG nyilvános kínvallatása lett. A publicista sarkosan, néha talán túlságosan is végletesen fogalmazva olvasta rá a 888 egykori főszerkesztőjére elmúlt 16 évünk olyan anomáliáit, mint a média legyalulása vagy Orbán családtagjainak gazdagodása – de a listán szerepeltek olyan, kifejezetten puzsérnyelven megfogalmazott pontok is, mint a „refeudalizáció”, vagy „az értelmiség leváltása a roncstársadalomra”. A műsoridő nagy részében GFG az egyre nagyobb nyomás és az élénkülő lakossági fórumos hangulat ellenére rendíthetetlenül mondta tovább védőbeszédét, de pár érdekes sztorit vagy gondolatot azért kibuktatott belőle Puzsér itt-ott betaláló sarkossága:

Elmesélt például egy esetet, amikor egy Fidesz és LMP között szervezett atomvitát akart moderálni az ELTE-n Orbán Gáspár. GFG azt tanácsolta neki: ne tegye, mert ezzel nehéz helyzetbe hozná az apját. Gáspár válasza: „A fiúknak az a dolguk, hogy megnehezítsék az apjuk dolgát.”

Puzsér érdeme, hogy nagynehezen sikerült kihúznia G. Fodorból: még ő sem hitt el olyan, többek között a saját lapjában is futtatott rágalmakat, mint hogy Vona Gábor melegpartikra járt, vagy hogy Juhász Péter megverte a párját (utóbbi ügyben anno pert is vesztett a 888.)

Még mindig lát rációt Orbán ENSZ-főtitkárságában, és nem biztos abban, hogy az április bukás a Fidesz végét jelentené.

Kutya nehéz úgy hazudni, ha az ember lepössenti az igazságot

Gondolom, a közéleti témákban valamennyire jártas olvasóknak nem kell részletezni, milyen is az, amikor Puzsér különösen lázba jön Orbán bűnei (vagy bármi más) magyarázása közben. Ez a hozzáállás az est során esetenként kontraproduktívnak bizonyult, mert GFG bele tudott kötni több határozott értékítéletet is magába foglaló támadásba. Már magát a műsor címét is kifogásolta: a szemében ugyanis Orbán Viktor kurzusának nincsnek (nem is lehetnek?) „bűnei”, maximum hibái, ő pedig nem azért jött, hogy felajánlja a vagyontárgyait, vagy hogy bocsánatot kérjen. Hibákból viszont akad, amit ő is elismer: nem értett egyet például azzal, amikor Bayer Zsolt Tusványoson kurvanyázta az akkori kormánnyal szemben kritikus fiatalokat, illetve úgy látja, a Fidesznek nem sikerült túlságosan elkapnia ezt az egész XXI. század dolgot, valamint a kormánykritikus sajtó képviselőit is hiba volt kitiltani a Fidesz kormányinfóiról. És isten bizony, a női magazinok felforgató hatását is lebecsülték!