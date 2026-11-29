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„Ha nem kerülök a frontra, hanem csak a határon kell állnom, és azt őriznem, az oké” – idézi fel saját szavait Prince Okatie ghánai állampolgár egy ukrán hadifogolytáborban. Ezt válaszolta ugyanis azután, hogy felhívta egy „barátja”, azzal az ígérettel, hogy az orosz hadsereg katonákat keres, de nem harci beosztásba.

A „barátjáról”, akit telefonon keresztül ismert meg, annyit tudott, hogy az orosz hadseregben szolgál, és jól fizető melóval hívta fel az akkor már négy éve Dubajban, fegyver nélküli biztonsági őrként dolgozó vendégmunkást.

Prince megszerezte a vízumot és Moszkvába repült. „Ha nem kell háborúzni, a pénzért szívesen utazom” – gondolta akkoriban. Bár tudta, hogy Oroszország háborúzik Ukrajnával, a közösségi médiában azt olvasta, hogy ennek hamarosan vége lesz. „Megtévesztettek” – mondja.

Fotó: Győri Boldizsár

Méghozzá alaposan. Prince Okatie alig egy évvel később Nyugat-Ukrajnában ül egy fogolytáborban, és válaszait általában úgy kezdi és fejezi be: please no, please yes, please sir. Az interjú előtt telefonért könyörög, hogy Facebookon megkeresse a feleségét, de a foglyoknak szigorúan tilos átadni a készüléket, ha ez megtörténik, nemcsak az újságírót, hanem az aznap oda látogató összes személyt kirakják az intézmény területéről.

A ghánai férfi elmondása szerint egyéves szerződést írt alá, oroszul, amiből egy szót sem értett. Körülbelül egy hónapos kiképzésben részesült, fegyvert kapott. Határőrizetről szó sem volt, teherautó platóján vitték a frontra. Megnevezte Moszkvát, ahol földet ért, de azokat a helyeket, ahová az oroszok ezt követően vitték, már nem tudta beazonosítani. Arra a kérdésre, hogy járt-e Harkivban, Szumiban vagy Doneckben, nem tudott válaszolni. Fogalma sincs, merre harcolt, vagy hogy hol esett fogságba. Egyszer sem látott térképet, a telefonját a frontra érkezésekor elvették tőle. A neve helyett egy számot kapott, ő volt a „hármas”.