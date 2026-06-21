Az online bántalmazásra és az AI veszélyeire is felhívja a figyelmet az új Toy Story, de valójában ennél is többet ad

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„Megfáradt.”

„Kifogyott belőle az elem.”

„A legalacsonyabb pontszámot kapta a Pixar emblematikus sorozatából.”

Ilyen és ehhez hasonló megjegyzésekkel jelentek meg kritikák a Toy Story legújabb, ötödik részéről, ami az előző négy részhez képest valóban rosszabbul teljesített a Rotten Tomatoes szerint: CSAK 94 százalékon áll. Jó, kicsit én is húztam először a számat, amikor kiderült, hogy lesz ötödik rész, mert már a harmadik rész is kapott egy erős lezárást, mégis készült utána egy negyedik, amit aztán pláne sikerült úgy befejezni, hogy minden épeszű ember azt gondolhatta, itt a vég, innen már nincs visszaút. Max. egy spinoff vagy előzménysztori jöhet. (2022-ben Lightyear címmel el is készült a spinoff(?)/előzmény(?), ami valójában egyik sem, de ha úgy vesszük, hogy ez is a Toy Story-sorozat része, akkor a Rotten pontozása szerint nem az ötös film, hanem ez áll a legrosszabb helyen a 74 százalékával.)

Aztán mégis volt visszaút. (Innentől pedig minimális spoilerveszély is következik.)