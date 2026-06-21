Fesztivál Film Színház Zene Könyv Képző Élet Város 444

Az online bántalmazásra és az AI veszélyeire is felhívja a figyelmet az új Toy Story, de valójában ennél is többet ad

FILM

Ajándékozás

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

„Megfáradt.”

„Kifogyott belőle az elem.”

„A legalacsonyabb pontszámot kapta a Pixar emblematikus sorozatából.”

Ilyen és ehhez hasonló megjegyzésekkel jelentek meg kritikák a Toy Story legújabb, ötödik részéről, ami az előző négy részhez képest valóban rosszabbul teljesített a Rotten Tomatoes szerint: CSAK 94 százalékon áll. Jó, kicsit én is húztam először a számat, amikor kiderült, hogy lesz ötödik rész, mert már a harmadik rész is kapott egy erős lezárást, mégis készült utána egy negyedik, amit aztán pláne sikerült úgy befejezni, hogy minden épeszű ember azt gondolhatta, itt a vég, innen már nincs visszaút. Max. egy spinoff vagy előzménysztori jöhet. (2022-ben Lightyear címmel el is készült a spinoff(?)/előzmény(?), ami valójában egyik sem, de ha úgy vesszük, hogy ez is a Toy Story-sorozat része, akkor a Rotten pontozása szerint nem az ötös film, hanem ez áll a legrosszabb helyen a 74 százalékával.)

Aztán mégis volt visszaút. (Innentől pedig minimális spoilerveszély is következik.)

Csatlakozz a Körhöz, és olvass tovább!

Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!

Már előfizetőnk vagy?
Jelentkezz be!