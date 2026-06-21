Mi magunk vagyunk a baj, amely rendnek tetteti magát
„Mi van akkor, ha a racionalitás – az a különleges erény, amelyet a felvilágosodás kori filozófusok és költők az ember legfőbb jellemzőjeként dicsőítettek – csupán az emberi testtel régóta együttélő mikrobiális paraziták váladéka?
Mi van, ha legmagasztosabb eredményeink életerejét azoknak a kis baktériumoknak köszönhetjük, amelyek a mesterséges külső környezetük sötétjében tekergőznek, saját élet- és létezéskísérleteik üstjeit kevergetve?
Mi van, ha nem is voltunk soha emberek?”
– teszi fel a kérdést frissen megjelent könyvének egy pontján Báyò Akómoláfé költő-filozófus. Provokációként is persze, hiszen mi más lehetne az a felvetés, hogy minden, amit gondolunk, csupán egy bennünk élősködő parazita működésének mellékterméke. De Akómoláfé provokációi nem öncélúak, hanem a filozófia azon régi hagyományához nyúlnak vissza, melynek célja, hogy kibillentsenek biztosnak vélt pozícióinkból. Radikális időszakokban pedig radikális billentések kellenek.
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