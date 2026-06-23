Táncoló Bödőcs Tibor magyarázza el a rendszerváltóknak, mi az a fasizmus

Groteszk Buddha-tanmeséktől a XX. század szörnyűséges történelmét felvillantó történeteken, valamint egy fiktív filozófiatörténeten, sőt napjaink háborús borzalmain át jutunk el az abszurd, mai magyar valóságig… és tovább - ez áll Bödőcs Tibor három évvel ezelőtt megjelent, Prímszámok hóesésben című könyvének ajánlójában.

Most ebből forgatott le egy jelenetet, amely ugyanakkor – mint a rendszerváltóknak szóló tájékoztatás – persze roppant aktuális. Még ha nem is merném kijelenteni, hogy minden rétegét értem.