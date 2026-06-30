Posztumusz életműdíjat kap Nádasdy Ádám

Nádasdy Ádám Fotó: Kiss Bence/444

A Színházi Kritikusok Céhe posztumusz életműdíjat adományoz a 2026. március 29-én elhunyt Nádasdy Ádámnak. Ez eddig két alkalommal történt meg: posztumusz különdíjjal tisztelegtek Radnai Annamária dramaturgi és műfordítói, (2019) illetve Lengyel Anna (2021) dramaturgi, műfordítói, színházszervezői munkássága előtt.

A Színházi Kritikusok Céhe évente egyszer titkos szavazással életműdíjat adományozhat olyan, a színházművészet bármely területén kiemelkedőt alkotó 65 év feletti művésznek (színész, rendező, tervező, dramaturg stb.), aki sokat tett a magyar nyelvű színház fejlődéséért.

A Nádadyt laudáló Pikli Natália arról ír, hogy bár az író, nyelvész és műfordító már nem él, nemsokára megjelenik új fordítása George Bernard Shaw Pygmalionjából, meg fog majd jelenni valamikor a legfrissebb Shakespeare-fordítása is, a Windsori víg nők, amit a Vígszínház felkérésére készített el tavaly.

Mintha a síron túlról is szólna nekünk Hamlet apjának szellemeként: „tarts eszedben”.

A professzionális színházak, amatőr és diáktársulatok először mindig „a Nádasdyt” keresik, ha Shakespeare-hez nyúlnak. A színház brutális a szöveggel, de csak azzal a szöveggel tud brutális lenni, amely létezik és hat - így Pikli.

A Színházi Kritikusok Céhe eddigi életműdíjasai: Törőcsik Mari (2011), Senkálszky Endre (2012), Zsámbéki Gábor (2013), Fodor Tamás (2014), Molnár Piroska (2015), Székely Gábor (2016), Radnóti Zsuzsa (2017), Lázár Kati (2018), Pogány Judit (2019), Csíky András (2020), Szakács Györgyi (2021), Cserhalmi György (2022), Ecsedi Erzsébet (2023), Hernyák György (2024), Blasek Gyöngyi (2025), Ascher Tamás (2026).