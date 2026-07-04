A 20 éves Hülyék Paradicsoma elmond mindent, amit a 250 éves Egyesült Államokról tudni érdemes

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Donald J. Trump amerikai elnök üvöltve öleli az amerikai zászlót a CPAC-en, Marylandben 2020. február 29-én. Fotó: Tasos Katopodis/AFP

Lassan 20 éve, 2006. szeptember 1-én jött vetítették először a mozikban Mike Judge alkotását, a Hülyék Paradicsomát (Idiocracy). A sci-fi-vígjáték arról szól, hogy az amerikai hadsereg átlagos könyvtárosa, Joe Bauers (Luke Wilson) és egy prostituált, Rita (Maya Rudolph) részt vesz egy titkos katonai kísérletben. Egy évre hibernálják őket, csakhogy egy botrány miatt eltávolítják a projekt felelősét, és mindenki elfelejti a kísérletet, így csak 500 évvel később, véletlenül ébrednek fel.

Egy olyan világban találják magukat, ahol az emberiség már teljesen elbutult, ugyanis az okos emberek nem vállaltak gyereket, az idióták viszont teleszültek mindent. Így senki nem ért semmihez, minden gatya, de a tahóság alapkövetelmény, és aki egy picit is értelmesebb, azt azonnal kicsúfolják, meghurcolják, és egy gyors, kamu tárgyalás után börtönbe zárják. (Az idiokrácia annyiban más, mint a kakisztokrácia – amit a legrosszabb, legkevésbé képzett és/vagy a leginkább gátlástalan polgárok vezetnek –, hogy az idiokráciában a rossz vezetésnél nincs is jobb választás, mert mindenki debil.)

A Hülyék Paradicsoma világában annyira hülye mindenki, hogy a nyelvet sem képesek megfelelően használni, még az ügyvéd (aki a bíróval együtt elkezdi roastolni a túl értelmes ügyfelet) és az orvos is úgy beszél, mint valami állat, feliratok helyett piktogramokat használnak, a reklámok és a kormány üzenetei olyan szinten leegyszerűsödnek, hogy a főhősök is alig értik. (15 éven belül ebben is utolértük a filmet.)

A film elején elhangzik, hogy a teljesen elhülyült emberiség még a hulladékkezelést sem tudja megoldani: kifogytak a természetes alapanyagokból, ezért mindenki ronda műanyag ruhákat visel (a 2004-ben forgatott filmhez Crocs papucsokat vásároltak, mert nevetségesnek tartották – ezzel is telibe találták, hogy merre tart a világ), és van egy akkora szeméthegy, hogy éppen annak 2505-ös részleges összeomlása ébreszti fel a hibernált főhősöket. Persze akkor már lehetett tudni, hogy egyszer elönt minket a szemét, de sokakat csak akkor kezdte el zavarni, amikor nyaralás közben beleütköztek a tengerben úszkáló petpalackokba. (Itthon a nemrég megbukott tahóterror képviselői jelenleg is ágálnak azok ellen, akik az extrém hőség idején takarékos áram- és vízhasználatot kérnek.)