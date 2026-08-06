FIPRESCI Nagydíjra jelölték Enyedi Ildikó szépséges filmjét

Enyedi Ildikó legutóbbi rendezése, a Csendes barát bekerült az év legjobb filmjének járó FIPRESCI Nagydíj öt jelöltje közé. Ezzel olyan alkotásokkal verseng az elismerésért, mint a hatszoros Oscar-díjas Egyik csata a másik után vagy az Oscar-díjas és további hét kategóriában jelölt Hamnet.

A forgalmazó Mozinet közleménye felidézi, hogy a Nemzetközi Filmkritikusok Szövetsége (FIPRESCI) számos fesztiválon díjazza a versenyszekció filmjeit, ennek köszönhetően nyert a Csendes barát FIPRESCI-díjat a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon 2025 szeptemberében. A szövetség azonban minden évben egy Nagydíjat is átad: ez a legrangosabb elismerésük, hiszen azt nem egy-egy esemény, hanem az év filmterméséből választják ki. Éppen ezért már az is hatalmas elismerés, ha egy-egy alkotás a jelöltek közé tud kerülni. A díjátadóra a 74. San Sebastiáni Nemzetközi Filmfesztivál megnyitóünnepsége keretében kerül sor, a díjra a FIPRESCI tagjai a világ minden tájáról – több mint 80 országból – szavaznak.

Bemutatása után azt írtuk erről a tekintélyes fák és világsztár színészek közreműködésével készült moziról:

„Elvileg két alapkérdése van a filmnek. Az egyik: »Mi van, ha ők is figyelnek minket, ugyanúgy, ahogy mi őket?« A másik: »Mit tennél, ha kapcsolatba akarnál lépni egy lénnyel, de nincs közös nyelvetek?« Ám ennél többről van szó. Arról, hogy hogyan vagyunk részei valaminek, ami több és szélesebb nálunk. Hogy képesek vagyunk-e akár csak érzékelni is saját magunk tágabb kontextusát és annak komplexitását.”

Mint azt most örömmel konstatáltam (hiszen magam is megszerettem ezt a filmet): a Csendes barátot már 51 ezren látták a magyar mozikban, és néhol még most is műsoron van. De amúgy a Cinegón is streamelhető.