Mennyire rendülnél meg, ha kiderülne, hogy léteznek kerekesszékes ufók?

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Ha akad még a világon olyan, aki eddig egyetlen Steven Spielberg-filmet sem látott, de úgy érzi, lemaradt valamiről, és azt most nagyon hirtelenjében kellene pótolnia, annak azt ajánlom, nézze meg a Disclosure Dayt. Ebbe tényleg sikerült a rendezőnek mindent belesűrítenie az életművéből, hiszen van benne

nem kevés UFO-szál,

összeesküvés-elméletek,

politikai izéskedések,

lehetetlen akciójelenetek,

de még csilingelős Disney-hangulat is.

Igen, tudom, két hónappal ezelőtt mutatták be, hol van az már, miért most írok róla, és különben is. Mentségnek maximum annyit tudnék felhozni, hogy jobb is, hogy nem a bemutató idején néztem meg a magyarul A leleplezés napja címen futó művet, mert egészen biztos, hogy életemben először álltam volna fel egy moziban, és hagytam volna ott a vetítést. Eddig egyszer álltam ehhez közel, még 2008-ban, amikor megnéztem Mark Wahlberg főszereplésével a Happeninget, amiben futottak a szél elől, mert az hordozta és fújta az emberekre a vírust.

Ha megkérdeznék, hogy mi a legpusztítóbb film, amit valaha láttam, továbbra is a Happeninget mondanám, de egészen biztos, hogy rögtön utána megemlíteném Spielberg új alkotását is, amit végül csak azért néztem végig tátott szájjal, mert egyszerűen nem hittem el, hogy létre lehet hozni ekkora nevekkel egy ennyire hitvány dolgot.