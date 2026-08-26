Jön a Budapesti Klasszikus Film Maraton, és jön vele Mathieu Kassovitz is

A francia film sokoldalú tehetsége, Mathieu Kassovitz, az iráni új hullám legendás alkotója, Mohsen Makhmalbaf és az élvonalbeli lengyel operatőr, Pawel Edelman lesz szeptemberben a Budapesti Klasszikus Film Maraton (BKFM) díszvendége. A világhírű filmesek személyesen mutatják be filmjeiket, közönségtalálkozókat és mesterkurzusokat is tartanak – írja közleményében a fesztivál.

Szeptember 15-20. között rendezi meg a restaurált klasszikusok filmünnepét fővárosi helyszíneken a Nemzeti Filmintézet, amely önjellemzése szerint a három legjelentősebb, filmörökséget bemutató európai fesztivál között van a nagyvilágban, a bolognai Il Cinema Ritrovato és a lyoni Lumière Fesztivál mellett.

Vetítés a Bazilikánál Fotó: BKFM

100 vetítés lesz az Uránia Nemzeti Filmszínházban, a Toldi Moziban, az Art+ Cinemában, a Francia Intézetben, az NFI Filmarchívumban és a Budapest Kertmoziban a Városházán.

A gyűlölet című filmjével berobbant Mathieu Kassovitz rendező, forgatókönyvíró, színész és producer, a kortárs francia film egyik legizgalmasabb alakja. A gyűlölettel elnyerte a cannes-i fesztivál rendezői díját, és egyszerre lett a külvárosi lakótelepek és a belvárosi művészelit kedvence. A sokoldalú alkotó munkásságát a BKFM hat filmen keresztül mutatja be: A gyűlölet, a Gyilkosok, az Amélie csodálatos élete, az Ámen című történelmi dráma, a Bíbor folyók sötét tónusú bűnügyi thriller és az Őrült Johnny című, Kassovitzot producerként jegyző átütő erejű filmalkotás, amely az afrikai „gyerekmilíciákról” szól, és amelynek a főszerepeit javarészt ezt a sorsot megélt fiatalok alakítják.

Kassovitz Cannes-ban Fotó: SAMEER AL-DOUMY/AFP

Mohsen Makhmalbaf az iráni új hullám legendás rendezője négy évtizede építi rendkívül gazdag életművét. Fiatal politikai aktivistaként 17 éves korától négy és fél évet töltött börtönben Iránban. Később filmrendezőként és magánemberként is gyakran kiállt az emberi jogok védelmében. A BKFM Mohsen Makhmalbaf négy, a 90-es években készült filmjét mutatja be, melyek a dokumentum és fikció határait feszegetik: Salaam Cinema, Volt egyszer egy mozi, Kenyér és virág, A szerelem idején.

Az európai filmdíjas és Oscar-jelölt lengyel operatőr, Pawel Edelman több mint három évtizede indult pályája során olyan rendezőkkel dolgozott együtt, mint Andrzej Wajda, Roman Polanski, Errol Morris és nemrégiben Ellen Kuras, akivel Magyarországon forgatta a Lee című életrajzi filmet Kate Winslet főszereplésével. Többek közt A zongorista című Polanski-film és Andrzej Wajda Katynjának felejthetetlen képsorait köszönhetjük Edelman egyedi látásmódjának. A Budapesti Klasszikus Film Maratonon mindkét alkotás újra nagyvásznon lesz látható, kiváló minőségben felújítva.

Az idei fesztivál Szabó István Oscar-díjas filmrendező által összeállított filmválogatással tiszteleg Andrzej Wajda lengyel filmrendező előtt.