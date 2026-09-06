Remek magyar lemezek nem csak csodabogaraknak

Némi kihagyás után ismét jelentkezik hétvégi ébredések mellé kitalált sorozatunk, ezúttal DJ Keyser jóvoltából, aki az idei Independent Label Fair elé készített kedvcsináló mixet.

Szeptember 12-én jön az immár tizedik Independent Label Fair, a független lemezkiadók éves nagy ünnepe. Idén több mint hatvan kiadó érkezik több mint száz friss kiadvánnyal, megint a Magyar Zene Házában. Ahogy a korábbi években mindig, a lemezvásár mellett szakmai programok és csomó fellépő is lesz, róluk bővebben az ILF oldalán lehet olvasni. Fellép többek között Diamond Haze, Das Lator, Zakhorov, Laurine Frost, Zsola & Heilig Tomi, Kada, Ad Libitum, Sallai Laci és Laurine Frost, este pedig after a Poontonon.

A mai mix mellé kaptunk egy felvezetőt is DJ Keysertől:

„Az idén 10. alkalommal jelentkező Independent Label Fair nemcsak a hazai független kiadók vására, hanem lehetőség arra is, hogy személyesen találkozzunk és beszélgessünk azokkal a csodabogarakkal, akik a zeneipari trendekre sokszor fittyet hányva mutatják meg a világnak az általuk szenvedélyesen szeretett stílusokban a legtehetségesebb hazai és nemzetközi zenészek és producerek friss (vagy már elfeledett) munkáit. Éppen ezért nem lehetünk elég hálásak a fő szervezőnek, Pentelényi Pálnak, hogy már egy évtizede töretlen lelkesedéssel szervezi a rendezvényt. Egy pillanatnyi gondolkodás nélkül mondtam igent Pali megtisztelő felkérésére, hogy elkészítsem a jubileumi ILF-mixet.

A számok válogatásánál ezeket a szempontokat vettem figyelembe:

igyekeztem minél színesebb palettáról válogatni, így végül az eddigi legeklektikusabb mixemet sikerült összeállítanom: a stílusok az ambienttől a grindcore-ig ívelnek.

többnyire olyan, az ILF-en részt vevő kiadóktól válogattam, amelyek jelenleg is aktívak (emellett becsúszott néhány magánkiadású szám is, amelyeket nem volt szívem kihagyni).

a mixben szereplő trekkek nagyrészt az elmúlt egy-két évben jelentek meg. Kivételt az utolsó kettő jelent, amelyek a Hermina Records zseniális válogatásán szerepelnek (Bedroom Astronaut: Hungarian Bedroom Pop 2009–2014)

bár az ILF a fizikai hordozón megjelenő kiadványok ünnepe, a mix esetében ez nem volt szempont: kizárólag digitálisan megjelent számok is felkerülhettek rá.”

És a tracklista:

iamyank – A fák mögül (Corner Art Records)

Eril Fjord – Ease (Sikra)

Ávéd János / David Six / Tilo Weber – Minta (BMC)

Franko, WaTa & SilkSilver – 222 (Wavy)

Laurine Frost – Barefoot Spinning (Lyka)

The Qualitons – Lil' Club – Àbáse Remix (Rabbit Sole Records)

Tink x Heilig Tomi – Ebben az évszakban (Blunt Shelter Records)

Vagabundus – Indulás, kirándulás! (Dióbél)

Szodé – 333 (Prepost Records)

SunMa – Solstice (Sem•Sem)

Hakumba – Hippophae (Blue Sun)

Psychedelic Source Records – Madárkonferencia (Psychedelic Source)

Cet – Zenés mesejáték (Blunt Shelter / Farseers Collective)

NeoDADAEaSt – Schugger Leó No. 3 (IF Publishing)

Jazzbois & Gnork – Sunday Jazz (Blunt Shelter Records)

Marcel aka Carmel – Music (Faith In Truth)

Pogány Induló – Kell egy pár nap (ASAN Budapest)

Új Bála – Chaton Rouge (Dalmata Daniel)

Arc of Yesod – Sorok (Brvtal)

Smirre – Micronizer (Dynamica)

Geopard Tourist feat. Szczuka Panka – Ruby Sun (Move Gently Records)

Dresch Quartet – Megvertek engem (Morotva Records)

Horse Funera – Wasting My Time (Horse Funera)

Berriloom and the Doom – Final Fantasies (Abraxas Audio)

Zavar – Nukleáris esőtánc (Szégyen Kazetták)

Retorsion – Savfürdő (BlastBeat Worship Records)

Szagos Hörigekkók – Isten tudja (Hermina Records)

Barkóczi Noémi – Szegény mazochista (Hermina Records)