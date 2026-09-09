Queen-koncertfilm világpremierrel és felújított klasszikusokkal jön a Budapesti Klasszikus Film Maraton

Szeptember 15. és 20. között rendezik meg a 9. Budapesti Klasszikus Film Maratont, ami több mint 100 vetítéssel, szabadtéri mozizással, élőzenés filmkoncertekkel és világhírű vendégekkel várja a közönséget. A Nemzeti Filmintézet fesztiválján restaurált klasszikusokat láthatnak a nézők az Uránia Nemzeti Filmszínházban, a Toldi moziban, az Art+ Cinemában, a Francia Intézetben és az NFI Filmarchívumban.

A fesztivál nyitógáláján mutatják be a Queen Budapest című koncertfilm 4K-ban felújított változatát, ami a zenekar legendás budapesti fellépésének 40. évfordulójára készült. A megnyitón az Urániában a Magyar Zene Háza Freddie – The Exhibition című kiállításának eddig nem látott tárgyaiból rendezett pop-up tárlat is látható lesz.

Fotó: Kocsis Zoltán/MTI/MTVA

A Maraton díszvendége lesz Mathieu Kassovitz francia rendező és színész (A gyűlölet, Bíbor folyók, Amélie csodálatos élete), Mohsen Makhmalbaf, az iráni filmművészet meghatározó alkotója, valamint Pawel Edelman operatőr (A zongorista, Katyn). A közönség mesterkurzusokon és beszélgetéseken találkozhat velük.

A fesztivál Andrzej Wajda születésének 100. évfordulójára olyan klasszikusokkal emlékezik, mint a Hamu és gyémánt, a Márványember és a Danton. Az 1956-os forradalom évfordulójára összeállított válogatásban évtizedekig betiltott és frissen restaurált magyar filmek, köztük az Éjfélkor, A csodacsatár és a Hajnali háztetők is szerepelnek.

A fesztivál külön válogatással tiszteleg a filmtörténet ikonikus nőalakjai előtt is. A némafilmsztár Putty Lia és Marilyn Monroe filmjei egyaránt szerepelnek a programban: látható lesz többek között a Féltékenység, a Varieté, a Szőkék előnyben és a Hogyan fogjunk milliomost?. A Vérgrófnők – Női vámpírok a 20. századi zsánerfilmben című tematikus blokk a vámpírnők különböző filmes alakváltozatait mutatja be.

A Budapest Kertmoziban hat estén át vetítenek felújított klasszikusokat a Városházán, a Francia Intézetben és a Toldi moziban pedig filmkoncertek várják a nézőket, ahol némafilmeket kísér élő zene. A fesztivál emellett külön programokat szervez diákoknak és fiataloknak is. A teljes programot itt lehet böngészni.