Minden sorozatgyilkosos klisé megvan benne, mégis az év egyik legjobb sorozata

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Első ránézésre a Furious alapsztorija a legelcsépeltebb a világon: adott egy sorozatgyilkos, meg az őt megszállottan kergető, zűrös múlttal és PTSD-vel küzdő FBI-ügynök, utóbbit pedig egy kiégett, tapasztalt ügynök segíti, aki rendre összeütközésbe kerül a felső vezetéssel, ezért gyakorlatilag száműzik a pincében lévő irodába. Elizabeth Meriwether sorozata azonban mindent a feje tetejére állít azzal, hogy a három fenti figura egyaránt nő, míg az áldozatok férfiak. (Itt kell elmondani, hogy a nálunk a Disney+-on látható Furiousnak magyar címe is van, de nemcsak semmi köze az eredetihez, hanem ráadásul olyan, mintha valami mexikói telenovela lenne, Gyűlölet és csábítás, atyaég, szóval inkább maradjunk az angolnál.)

Emmy Rossum, Scoot McNairy Fotó: Sarah Shatz/Disney

A sorozat alapötletét egy 1987-es filmből, a Fekete özvegyből vette, abban Debra Winger üldöz egy női sorozatgyilkost, a különbség azonban számottevő: ott Theresa Russell karaktere gazdag férfiakat hálóz be, majd gyilkol meg a vagyonuk miatt, itt viszont a bosszú jelenti a motivációt. A Furious a 2020-as évek sorozataként olyan aktuális témákból szedi az inspirációt, mint a MeToo és az Epstein-ügy, a kiskorú lányokat büntetlenül megerőszakoló nagyhatalmú férfiak és a nekik falazó hatóságok itt is fontos szerepet játszanak.