Történelmet írt Matthew Rhys az Emmy-gálán, két sorozatért is elnyerte a legjobb férfi főszereplőnek járó díjat

Matthew Rhys lett az Emmy-díj 78 éves történetének első színésze, aki ugyanabban az évben két különböző sorozat főszereplőjeként nyújtott alakításáért is díjat kapott – írja a Guardian.

A hétfő esti gálán az 51 éves walesi színész az Apple TV Widow’s Bay című sorozatáért a legjobb férfi főszereplőnek járó díjat nyerte el a vígjátéksorozatok között, míg a Netflix The Beast in Me (A bennem lakozó fenevad) című produkciójáért a minisorozatok és antológiasorozatok mezőnyében díjazták. Rhys ezzel egy másik rekordot is felállított. Miután 2018-ban a The Americans című sorozatért a drámasorozatok között is elnyerte a legjobb férfi főszereplő Emmyjét,

ő lett az első férfi színész, aki mindhárom főszereplői kategóriában győzni tudott.

Matthew Rhys Fotó: AMY SUSSMAN/Getty Images via AFP

A Widow’s Bayért kapott díj átvételekor külön köszönetet mondott hazájának.

„Wales nagyszerű és derék népének is köszönöm, amely legalább annyira felnevelt engem, mint bárki más. Kicsi, de erős nemzet vagyunk. Ez hihetetlen.”

– mondta, hozzátéve, hogy egyelőre alig tudja felfogni, mi történt vele.

Az estét egyébként is a Widow’s Bay uralta: összesen 14 Emmy-díjat nyert, köztük a legjobb vígjátéksorozatnak járó elismerést. Kate O’Flynn a legjobb női, Stephen Root a legjobb férfi mellékszereplő lett, Katie Dippoldot a forgatókönyvért, Hiro Murait pedig a rendezésért díjazták. A horrorvígjáték egy új-angliai kisváros polgármesteréről szól, aki elhatározza, hogy felkapott turistacélponttá teszi a települést, annak ellenére, hogy a helyiek figyelmeztetik: a város elátkozott.

A drámasorozatok között a The Pitt nyert, Noah Wyle pedig második egymást követő évben kapta meg a legjobb férfi főszereplőnek járó Emmyt. A kórházi dráma 25 jelöléssel az idei mezőny legtöbbet jelölt sorozata volt, és végül hat díjat nyert. Rhea Seehorn a Pluribus főszerepéért pályafutása első Emmyjét kapta, Tom Pelphrey pedig a Task című sorozatban nyújtott alakításáért lett a legjobb férfi mellékszereplő.

Jean Smart és Alison Janney egyaránt nyolcadik színészi Emmy-díját nyerte meg, amivel beérték Julia Louis-Dreyfust és Cloris Leachmant. Smart a Hacks ötödik, egyben utolsó évadáért ötödik alkalommal lett a legjobb női főszereplő vígjátéksorozatban,

és ezzel ő lett az első nő, aki ugyanazért a sorozatért annak minden évadában Emmy-díjat kapott.

A minisorozatok és antológiasorozatok között a DTF St Louis szerepelt a legerősebben: hét díjat nyert, köztük a legjobb sorozatnak járó elismerést. David Harbour és Linda Cardellini mellékszereplőként kaptak Emmyt. Stephen Colbert a megszüntetett The Late Show utolsó évadáért nyerte el a legjobb varietéműsornak járó díjat.

Fotó: PATRICK T. FALLON/AFP

A Guardian szerint az idei gálán a korábbi évekhez képest kevesebb politikai üzenet hangzott el. A Pluribus alkotója, Vince Gilligan ugyanakkor arról beszélt, hogy sorozata egy olyan világban játszódik, „ahol mindenki kijön egymással – ez ma már szinte sci-fi”. Hozzátette:

„Soha nem fogunk mindenben egyetérteni, de tisztelettel bánhatunk egymással, és abbahagyhatjuk annak a viszonylag kevés embernek a hallgatását, akik szerint a tisztelet a balekoknak való.”

A The Pitt alkotója, R. Scott Gemmill pedig azt mondta: „Egyre nehezebb megmondani, mi valóságos, és miben hihetünk még, ezért minden eddiginél fontosabb, hogy őszinte történeteket meséljünk valódi emberi küzdelmekről.”