A Zeneakadémián búcsúztatták el Nádas Pétert

Ötvös András, Fullajtár Andrea és Hegedűs D. Géza Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

A világhírű írótól, Nádas Pétertől búcsúztak a Zeneakadémia nagytermében szerdán rendezett esten, ahol az író szövegei és az általa szeretett alkotók zeneművei hangoztak el.

Az íróhoz közel álló szakmai-baráti kör által szervezett esten fellépett Fullajtár Andrea, Hegedűs D. Géza és Ötvös András színész, a Trio Passacaglia - Rajk Judit (ének), Kéringer László (ének), Zétényi Tamás (cselló), valamint a Dubóczky Gergely által vezényelt Budapest Sound Collective. A szövegeket Dömötör András, az est rendezője, valamint Orosz Anett, Orsós László Jakab és Sárközy Bence válogatta.

Dejcsics Konrád Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

Dejcsics Konrád bencés szerzetes arról beszélt, hogy Nádas Péter élő vizek mellé ültetett „terebélyes és gyümölcstermő fa volt”, amely gyökerét sziklás és ellenálló talajba bocsátotta. „Mi pedig (…) tapintatos reverenciával közeledtünk hozzá, dolgoztunk vele, lázadtunk ellene, pimaszul megbíráltuk, illettük kritikával, elhalmoztuk dicséretekkel, a közelében éltünk”.

Szívós kitartással és kérlelhetetlen őszinteséggel tárta fel a közeget, melyben gyökerezett: a világháborús pusztítást, a vészkorszak életveszélyes rettenetét, a halottak látványát, az elfojtott, megtagadott zsidó hagyományt, az eltorzuló kommunizmust, az anya halálát, az apa öngyilkosságát - mondta Dejcsics.

A szerzetes arról beszélt, hogy Nádas írásművészetének gyümölcsei rendkívüliek, formájuk, ízük kétségkívül a magyar próza és az európai modernség nagy hagyományait idézik. Ezeket a hagyományokat egyedülálló nagy etikává alakította és a kortárs világirodalmat meghatározó életművet termett. (MTI)